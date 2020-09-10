Песков указал на пользу снятия ограничений по коронавирусу в стране

Он отметил, что решения о снятии карантинных мер принимались с учетом мнения врачей, специалистов и эпидемиологов, а также после того, как была усилена медицинская инфраструктура регионов.
«Практика показала, что все было сделано верно, удалось спасти туристический сезон, столь жизненно важный для туристически ориентированных регионов», — сказал Песков в ходе общения с журналистами.
Ранее в этот же день «Интерфакс» со ссылкой на источник в российском правительстве сообщил, что Россиянам не стоит ждать новых масштабных ограничений
По данным оперштаба в России, а минувшие стуки было выявлено 5363 подтвержденных случая заражения коронавирусом. Общее число случаев заболевания COVID-19 с момента распространения инфекции, согласно данным тестирования, составило 1 046 370. За весь период зафиксировали 18 263 летальных исхода. Выздоровели 862 373 пациента.