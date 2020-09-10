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14:31 (мск), источник: Известия

Песков указал на пользу снятия ограничений по коронавирусу в стране

Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков в четверг, 10 сентября, назвал верным решение о снятии ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса, так как благодаря этому удалось спасти сезон в туристически зависимых регионах страны.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:28 MSK, 10.09
Инфицировано1 046 370+5 363
28.08
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Скончалось18 263+128
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Выздоровело862 373+5 915
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Скончалось904 333+6 036
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Выздоровело18 795 830+227 988
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Источник: Reuters

Он отметил, что решения о снятии карантинных мер принимались с учетом мнения врачей, специалистов и эпидемиологов, а также после того, как была усилена медицинская инфраструктура регионов.

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«Практика показала, что все было сделано верно, удалось спасти туристический сезон, столь жизненно важный для туристически ориентированных регионов», — сказал Песков в ходе общения с журналистами.

Ранее в этот же день «Интерфакс» со ссылкой на источник в российском правительстве сообщил, что Россиянам не стоит ждать новых масштабных ограничений из-за коронавирусной инфекции. Уточнялось, что на данный момент в стране не планируется вводить новые карантинные меры. Однако собеседник агентства напомнил, что в отдельных регионах могут происходить всплески и за ними последует соответствующая реакция властей.

По данным оперштаба в России, а минувшие стуки было выявлено 5363 подтвержденных случая заражения коронавирусом. Общее число случаев заболевания COVID-19 с момента распространения инфекции, согласно данным тестирования, составило 1 046 370. За весь период зафиксировали 18 263 летальных исхода. Выздоровели 862 373 пациента.

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