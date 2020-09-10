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22:44 (мск), источник: ТАСС

Вучич сообщил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

БЕЛГРАД, 10 сентября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич рассказал, что российский лидер Владимир Путин и глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров извинились перед ним за публикацию официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Комментируя сложившуюся ситуацию, он заявил в интервью национальному сербскому телевидению (RTS), что обсуждал в четверг этот вопрос с российским коллегой.

Источник: Reuters

«Оба это сделали, хотя я об этом даже не упоминал», — сказал Вучич.

Вучич также уверен, что Путин отлично понимает проблемы балканской страны.

«Путин отлично понимает проблемы Сербии, не зря он мне дал орден Александра Невского. Я не прорусский, проамериканский и так далее, я просербский. Он отлично понимает, что значит руководить страной с 7-миллионным населением и так быстро развиваться, быстрее всех в Европе», — сказал Вучич.

Он отметил, что «отношения Сербии с Россией очень хорошие, отношения с Китаем очень хорошие, отличные». «Президент [США Дональд] Трамп нас принял очень сердечно», — добавил сербский лидер.

Как сообщила пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора двух лидеров, Путин и Вучич обсудили в четверг актуальные вопросы стратегического партнерства России и Сербии.

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С российской стороны была дана высокая оценка личного вклада Вучича в развитие российско-сербских связей. Президент Сербии в свою очередь рассказал об итогах переговоров по проблеме Косова, которые он недавно провел в Вашингтоне и Брюсселе.

Ранее в интернете была размещена фотография, на которой Вучич запечатлен сидящим на стуле перед столом президента США Дональда Трампа. Комментируя снимок, представитель МИД РФ сопроводила его кадром из фильма «Основной инстинкт» и подписью: «Если вас позвали в БД (Белый дом — прим. ТАСС), а стул поставили так, будто вы на допросе, садитесь как на фото #2. Кем бы вы ни были. Просто поверьте».

Позже Захарова извинилась и сообщила, что ее слова были неверно истолкованы и отражали лишь неприятие высокомерия США.

Вучич выразил сожаление в связи с публикацией и в разговоре с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Позднее первый вице-премьер, глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что конфликт исчерпан.

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