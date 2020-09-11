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02:27 (мск), источник: Известия

Правительство отменило 81% избыточных требований к бизнесу в рамках «гильотины»

По состоянию на начало сентября кабмин прекратил действие большинства нормативно-правовых актов, содержащих избыточные и устаревшие требования к бизнесу. Об этом «Известиям» рассказали в аппарате правительства.

Источник: Известия

«В рамках “регуляторной гильотины” отмене подлежит около 11 тыс. актов, из них утратившими силу признаны 81% — то есть 8 797», — сообщили там.

Взамен отмененных обязательных требований до конца 2020-го предполагается принять значительно меньше — порядка 500, отметили в аппарате кабинета министров. Около 130 составят нормативно-правовые акты (НПА) правительства России и более 350 — акты федеральных органов исполнительной власти.

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Сокращение числа НПА, содержащих обязательные требования, позволит упростить регулирование и улучшить деловой климат, уверены в кабмине.

Там также заверили, что риск «правового вакуума», на который обращал внимание президент, исключен: на сегодняшний день уже принято 17 постановлений и издано 90 ведомственных приказов, регулирующих различные сферы деятельности, а еще 63 находятся на рассмотрении.

Над тем, чтобы не допустить «правового вакуума», а также применения некорректного регулирования, активно работает Минэк. В октябре ведомство внесет в аппарат правительства проект постановления, который обяжет профильные министерства и госкорпорации ежегодно проводить оценку новых обязательных требований к бизнесу, а также сформировать их перечни и опубликовать на своих сайтах.

При этом такие реестры должны будут содержать в себе конкретные сведения — ссылки на положения НПА, описание лиц, обязанных их соблюдать, ответственность за нарушение, формы проверочных листов и разъяснения по соблюдению.

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