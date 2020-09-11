02:27 (мск), источник: Известия
Правительство отменило 81% избыточных требований к бизнесу в рамках «гильотины»
По состоянию на начало сентября кабмин прекратил действие большинства
«В рамках “регуляторной гильотины” отмене подлежит около 11 тыс. актов, из них утратившими силу признаны 81% — то есть 8 797», — сообщили там.
Взамен отмененных обязательных требований до конца 2020-го предполагается принять значительно меньше — порядка 500, отметили в аппарате кабинета министров. Около 130 составят
Сокращение числа НПА, содержащих обязательные требования, позволит упростить регулирование и улучшить деловой климат, уверены в кабмине.
Там также заверили, что риск «правового вакуума», на который обращал внимание президент, исключен: на сегодняшний день уже принято 17 постановлений и издано 90 ведомственных приказов, регулирующих различные сферы деятельности, а еще 63 находятся на рассмотрении.
Над тем, чтобы не допустить «правового вакуума», а также применения некорректного регулирования, активно работает Минэк. В октябре ведомство внесет в аппарат правительства проект постановления, который обяжет профильные министерства и госкорпорации ежегодно проводить оценку новых обязательных требований к бизнесу, а также сформировать их перечни и опубликовать на своих сайтах.
При этом такие реестры должны будут содержать в себе конкретные сведения — ссылки на положения НПА, описание лиц, обязанных их соблюдать, ответственность за нарушение, формы проверочных листов и разъяснения по соблюдению.