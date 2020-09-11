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04:31 (мск), источник: ТАСС

Трамп заявил, что у США есть системы вооружений, о которых никто не знает

ВАШИНГТОН, 11 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты обладают системами вооружений, о которых не знает никто. Об этом американский президент Дональд Трамп заявил в четверг журналистам перед вылетом в штат Мичиган.

Источник: AP 2020

Главу государства попросили прокомментировать утверждения из готовящейся к публикации книги американского журналиста Боба Вудворда Rage («Ярость»). Книга базируется в том числе на 18 эксклюзивных интервью Вудворда с Трампом. По словам журналиста, президент США в беседах с ним, помимо прочего, заявлял, что Соединенные Штаты разработали новую ядерную оружейную систему, аналогами которой не располагают ни Россия, ни Китай.

«У нас есть отличное оружие. Нет, я не говорю о секретной [информации], я говорю о том, что мы создали. Мы создаем отличные вооружения. Наши ВС сильнее, чем когда-либо. Мы потратили $2,5 трлн на наши ВС за последние 3,5 года. Теперь у нас есть новые ракеты <…>. Надеюсь, нам никогда не придется его использовать, но наше ядерное [оружие] сейчас находится в лучшем за последние десятилетия состоянии», — ответил на это Трамп.

«У нас есть некоторые системы, о которых никто не знает. Честно говоря, мне кажется, будет лучше, чтобы так и продолжалось. У нас есть некоторые невероятные системы», — продолжил глава Белого дома.

Посвященные разработкам в области ядерных вооружений выдержки из книги Вудворда были опубликованы в среду на сайте газеты The Washington Post. Как уточняет издание, источники Вудворда «позднее подтвердили, что у Вооруженных сил США есть новая секретная оружейная система».

Детали на этот счет Вудворду приводить отказались. «Источники [Вудворда] были удивлены, что Трамп раскрыл» сведения о существовании данной системы, пишет газета.

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