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03:17 (мск), источник: Известия

Массовые нарушения санитарных норм выявили в аэропортах и авиакомпаниях

Ространснадзор к началу августа выявил 1066 фактов несоблюдения методических указаний Минтранса по поэтапному выходу из режима противоэпидемических ограничений. Они были утверждены главой ведомства Евгением Дитрихом 25 мая. 736 нарушений приходятся на аэропорты, 330 — на воздушные суда авиакомпаний.

Источник: Известия

Об этом говорится в письме начальника управления аэропортовой деятельности Росавиации Анатолия Пчелина в аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково. Он попросил проинформировать авиакомпании о выявленных нарушениях и принять меры по их недопущению. К письму приложены данные проверки Ространснадзора с 30 июля по 5 августа.

Источник «Известий» в одной из крупных авиакомпаний отметил, что на данный момент это последние данные о нарушениях, которые приходили из Росавиации.

Основное нарушение — неприменение масок пассажирами и персоналом авиакомпаний.

В Домодедово сказали «Известиям», что исполнили требования регулятора и проинформировали авиаперевозчиков о выявленных нарушениях. В Шереметьево отметили, что по состоянию на 31 августа рекомендации выполнялись аэропортом в полном объеме — Роспотребнадзор и Ространснадзор по результатам выездных проверок нарушений не выявили. В аэропорту установлены автоматические бесконтактные санитайзеры, усилена дезинфекция помещений, увеличена частота уборки.

В Пулково также проводят усиленное обеззараживание поверхностей, дезинфицируют воздух при помощи ультрафиолетовых рециркуляторов, отметили в пресс-службе воздушной гавани. Пассажиры могут приобрести маски и перчатки в аптеках, магазинах и вендинговых автоматах.

Во время загрузки произошла ошибка.
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