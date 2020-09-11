Массовые нарушения санитарных норм выявили в аэропортах и авиакомпаниях

Об этом говорится в письме начальника управления аэропортовой деятельности Росавиации Анатолия Пчелина в аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково. Он попросил проинформировать авиакомпании о выявленных нарушениях и принять меры по их недопущению. К письму приложены данные проверки Ространснадзора с 30 июля по 5 августа.
Источник «Известий» в одной из крупных авиакомпаний отметил, что на данный момент это последние данные о нарушениях, которые приходили из Росавиации.
Основное нарушение — неприменение масок пассажирами и персоналом авиакомпаний.
В Домодедово сказали «Известиям», что исполнили требования регулятора и проинформировали авиаперевозчиков о выявленных нарушениях. В Шереметьево отметили, что по состоянию на 31 августа рекомендации выполнялись аэропортом в полном объеме — Роспотребнадзор и Ространснадзор по результатам выездных проверок нарушений не выявили. В аэропорту установлены автоматические бесконтактные санитайзеры, усилена дезинфекция помещений, увеличена частота уборки.
В Пулково также проводят усиленное обеззараживание поверхностей, дезинфицируют воздух при помощи ультрафиолетовых рециркуляторов, отметили в пресс-службе воздушной гавани. Пассажиры могут приобрести маски и перчатки в аптеках, магазинах и вендинговых автоматах.