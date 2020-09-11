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06:35 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

МВД предлагает обязать иностранцев проходить дактилоскопию и получать электронный ID

Запалечных дел мастер.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Иностранных граждан, находящихся в России свыше 30 дней, обяжут сдавать отпечатки пальцев и получать ID-карты с данными о себе и выданными патентами на работу. Нововведения, касающиеся как мигрантов из безвизовых стран, так и высококвалифицированных работников, войдут в новую редакцию закона о правовом положении иностранцев в РФ, концепция которого представлена МВД. В ведомстве хотят отказаться от бумажных миграционных карт в пользу электронных, а также дать иностранцам возможность изменять цель въезда в страну «на ходу» и пользоваться порталом госуслуг для получения необходимых разрешений. В МВД говорят и о грядущем отказе от системы разрешений на временное пребывание (РВП), но на поверку речь идет скорее о смене определений. Опрошенные «Ъ» эксперты считают, что действующее миграционное законодательство нуждается в корректировке в том числе из-за пандемии.

О предстоящей реформе и подготовке «абсолютно новой» редакции закона «О правовом положении иностранных граждан в РФ» рассказала начальник главного управления МВД РФ по вопросам миграции Валентина Казакова. Концепция документа накануне была представлена на слушаниях в Общественной палате РФ. Так, в МВД предлагают дать мигрантам возможность менять цель въезда в Россию «на ходу», без выезда из страны (сейчас цель въезда можно указать лишь при пересечении границы), а также заменить бумажные миграционные карты электронными.

Первое нововведение, по словам госпожи Казаковой, даст иностранцам возможность «уйти от ситуации, когда он въезжает, но в силу пандемии и других обстоятельств» не может выехать. Электронные же карты помогут «уйти от подделок и траты времени на их проверку».
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Одновременно с послаблениями в МВД предлагают обязать всех мигрантов, находящихся в России более 30 суток, сдавать отпечатки пальцев, фотографироваться, проходить медосвидетельствование и получать ID-карты.

Госпожа Казакова признала, что о необходимости дактилоскопировать всех приезжих в МВД «говорят не первый год».

Действительно, попытки ввести обязательное дактилоскопирование приезжих предпринимаются с 2014 года. В октябре 2019-го первый замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой говорил о проработке нормы, поясняя, что повальная дактилоскопия позволит предотвратить въезд в страну преступников.

Но реализация идеи требует поставок дактилоскопического оборудования в пункты пограничного контроля, сказала госпожа Казакова, поэтому в ведомстве решили обязать иностранцев сдавать отпечатки пальцев самостоятельно. Предполагаются ли санкции за нарушение этой нормы, в МВД не сообщили.

Что касается ID-карт, то в 2019 году в правительстве РФ показывали аналогичные документы для граждан РФ (в перспективе они могут заменить паспорта): на них нанесены ФИО, год и место рождения владельца, его голографическая фотография, QR-код, номер карты, а на встроенном чипе предполагается размещать сведения о водительских правах, СНИЛС и ИНН. Госпожа Казакова уточнила, что на ID-карты запишут «все установочные данные» иностранца, включая информацию о выданных ему патентах на работу.

Все необходимые документы, по задумке МВД, иностранцы смогут оформлять через портал госуслуг, как и граждане РФ.
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В МВД напомнили, что разрабатывают поправки по поручению Владимира Путина в рамках новой государственной миграционной политики. В 2018 году президент распорядился пойти «по пути либерализации» законодательства, указав, что «в связи со сложной демографической ситуацией проблема приобретает экономический характер». «Это последствия спада рождаемости 1990-х годов. Количество женщин детородного возраста сократилось», — сообщал тогда господин Путин.

С тех пор Валентина Казакова насчитала восемь принятых и вступивших в силу законов на эту тему. Среди них — нормы о выдаче вида на жительство (ВНЖ) в РФ иностранцам бессрочно (а не на пять лет) и расширении круга претендентов на ВНЖ (см. «Ъ» от 2 ноября 2019 года), сокращение с полугода до трех месяцев сроков рассмотрения заявлений о получении гражданства РФ в упрощенном порядке (см. «Ъ» от 13 февраля). 7 сентября вступил в силу закон, разрешающий иностранцам с собственным жильем в России прописывать в нем других мигрантов.

По данным МВД, ежегодно в РФ въезжает 17 млн иностранцев; в январе—июле 2020 года было поставлено на миграционный учет 6 млн человек (против 10,8 млн за аналогичный прошлогодний период).
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За этот же период было оформлено 707 тыс. патентов на работу, 75 тыс. РВП и 145,7 тыс. ВНЖ (против 1,1 млн, 136 тыс. и 105,5 тыс. соответственно в январе—июле 2019 года). В первой половине 2020 года гражданство России получили 300 тыс. иностранных жителей. От продажи патентов в 2019 году РФ получила 60 млрд руб.

Госпожа Казакова также анонсировала скорый отказ от системы выдачи разрешений на временное проживание (РВП). Сейчас части иностранцев нужно прожить с РВП в России не менее года, прежде чем претендовать на ВНЖ (не требуется это, например, родившимся на российской территории гражданам СССР и их детям, а также носителям русского языка).

Впрочем, из представленной на слушаниях концепции выходит, что изменения ожидаются скорее в определениях.

Так, МВД предлагает ввести три миграционных режима: краткосрочное пребывание (на срок до 90 суток), долгосрочное пребывание и постоянное проживание (последние два, очевидно, и заменят РВП и ВНЖ). Наконец, «неэффективную» с точки зрения МВД систему квот на иностранную рабсилу предполагается заменить информационными реестрами работников и работодателей, через которые стороны будут искать друг друга и оформлять документы.

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Концепция миграционной политики РФ на 2019−2025 годы утверждена президентом два года назад, но уже сейчас требуется корректировка законодательства, в том числе из-за пандемии коронавируса, считает бывший заместитель главы ФМС России Владимир Волох, профессор кафедры управления миграционными процессами Государственного университета управления.

«Миграционные карты сработали положительно, но уже устарели, и пора вводить цифровые технологии», — добавил Владимир Волох. Глава комитета «Гражданское содействие» (занимается проблемами мигрантов) Светлана Ганнушкина хвалит возможность менять цель въезда в страну «на ходу»: «Человек был туристом, но потом нашел работу, и такая возможность изменений нужна».

При этом госпожа Ганнушкина опасается, что замена РВП миграционным режимом с другим названием может ужесточить процедуру, а не упростить ее.

В пример она приводит замену института советской «прописки» «регистрацией» — это привело к «более жесткой бюрократии для иностранных граждан в некоторых вопросах». Наконец, эксперт не исключает технических сложностей при внедрении реестров работников и работодателей. По словам госпожи Ганнушкиной, внесение изменений в ведомственные базы иностранных граждан сейчас занимает до полутора месяцев, в результате чего, например, выдворенные по решению суда и затем успешно обжаловавшие эту меру граждане все равно не могут въехать в Россию.

«Надеюсь, что МВД найдет для реестров хорошее программное обеспечение и грамотных специалистов. В противном случае это не имеет смысла, как и существующая сегодня база, которая не работает», — говорит правозащитник.

Александр Воронов, Мария Старикова

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