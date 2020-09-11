06:35 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
МВД предлагает обязать иностранцев проходить дактилоскопию и получать электронный ID
Запалечных дел мастер.
Иностранных граждан, находящихся в России свыше 30 дней, обяжут сдавать отпечатки пальцев и получать
О предстоящей реформе и подготовке «абсолютно новой» редакции закона «О правовом положении иностранных граждан в РФ» рассказала начальник главного управления МВД РФ по вопросам миграции Валентина Казакова. Концепция документа накануне была представлена на слушаниях в Общественной палате РФ. Так, в МВД предлагают дать мигрантам возможность менять цель въезда в Россию «на ходу», без выезда из страны (сейчас цель въезда можно указать лишь при пересечении границы), а также заменить бумажные миграционные карты электронными.
Одновременно с послаблениями в МВД предлагают обязать всех мигрантов, находящихся в России более 30 суток, сдавать отпечатки пальцев, фотографироваться, проходить медосвидетельствование и получать
Госпожа Казакова признала, что о необходимости дактилоскопировать всех приезжих в МВД «говорят не первый год».
Действительно, попытки ввести обязательное дактилоскопирование приезжих предпринимаются с 2014 года. В октябре 2019-го первый замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой говорил о проработке нормы, поясняя, что повальная дактилоскопия позволит предотвратить въезд в страну преступников.
Что касается
В МВД напомнили, что разрабатывают поправки по поручению Владимира Путина в рамках новой государственной миграционной политики. В 2018 году президент распорядился пойти «по пути либерализации» законодательства, указав, что «в связи со сложной демографической ситуацией проблема приобретает экономический характер». «Это последствия спада рождаемости 1990-х годов. Количество женщин детородного возраста сократилось», — сообщал тогда господин Путин.
С тех пор Валентина Казакова насчитала восемь принятых и вступивших в силу законов на эту тему. Среди них — нормы о выдаче вида на жительство (ВНЖ) в РФ иностранцам бессрочно (а не на пять лет) и расширении круга претендентов на ВНЖ (см. «Ъ» от 2 ноября 2019 года), сокращение с полугода до трех месяцев сроков рассмотрения заявлений о получении гражданства РФ в упрощенном порядке (см. «Ъ» от 13 февраля). 7 сентября вступил в силу закон, разрешающий иностранцам с собственным жильем в России прописывать в нем других мигрантов.
За этот же период было оформлено 707 тыс. патентов на работу, 75 тыс. РВП и 145,7 тыс. ВНЖ (против 1,1 млн, 136 тыс. и 105,5 тыс. соответственно в январе—июле 2019 года). В первой половине 2020 года гражданство России получили 300 тыс. иностранных жителей. От продажи патентов в 2019 году РФ получила 60 млрд руб.
Госпожа Казакова также анонсировала скорый отказ от системы выдачи разрешений на временное проживание (РВП). Сейчас части иностранцев нужно прожить с РВП в России не менее года, прежде чем претендовать на ВНЖ (не требуется это, например, родившимся на российской территории гражданам СССР и их детям, а также носителям русского языка).
Так, МВД предлагает ввести три миграционных режима: краткосрочное пребывание (на срок до 90 суток), долгосрочное пребывание и постоянное проживание (последние два, очевидно, и заменят РВП и ВНЖ). Наконец, «неэффективную» с точки зрения МВД систему квот на иностранную рабсилу предполагается заменить информационными реестрами работников и работодателей, через которые стороны будут искать друг друга и оформлять документы.
Концепция миграционной политики РФ на 2019−2025 годы утверждена президентом два года назад, но уже сейчас требуется корректировка законодательства, в том числе
«Миграционные карты сработали положительно, но уже устарели, и пора вводить цифровые технологии», — добавил Владимир Волох. Глава комитета «Гражданское содействие» (занимается проблемами мигрантов) Светлана Ганнушкина хвалит возможность менять цель въезда в страну «на ходу»: «Человек был туристом, но потом нашел работу, и такая возможность изменений нужна».
В пример она приводит замену института советской «прописки» «регистрацией» — это привело к «более жесткой бюрократии для иностранных граждан в некоторых вопросах». Наконец, эксперт не исключает технических сложностей при внедрении реестров работников и работодателей. По словам госпожи Ганнушкиной, внесение изменений в ведомственные базы иностранных граждан сейчас занимает до полутора месяцев, в результате чего, например, выдворенные по решению суда и затем успешно обжаловавшие эту меру граждане все равно не могут въехать в Россию.
«Надеюсь, что МВД найдет для реестров хорошее программное обеспечение и грамотных специалистов. В противном случае это не имеет смысла, как и существующая сегодня база, которая не работает», — говорит правозащитник.
Александр Воронов, Мария Старикова