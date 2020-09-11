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14:20 (мск), источник: РИА Новости

В Германии могут ввести феминитивы в армии

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Министерство обороны ФРГ рассматривает возможность введения феминитивов к воинским званиям, сообщила газета Welt со ссылкой на внутренние документы ведомства.

Источник: AP 2020

В немецком языке женский род существительных образуется от существительных мужского рода при помощи суффикса -in (пр. Lehrer — учитель и Leh­re­rin — учительница). Сейчас при упоминании женских воинских званий используется обращение «фрау» и звание в мужском роде (например, Frau Major — женщина-майор). В будущем звания могут разделить по гендеру за некоторыми исключениями.

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Планируется, что изменения не коснутся званий «капитан» (Hauptmann) и «полковник» (Oberst). Однако вскоре можно будет встретить женские звания Oberstleutnantin (женщина-подполковник) или Brigadegeneralin (женщина-бригадный генерал).

Женщины в комитете бундестага по вопросам обороны скептически восприняли планируемые нововведения. Так, политик от СДПГ Симтье Мёллер в целом положительно оценивает идею сделать язык свободным от дискриминации. «Однако когда я говорю с женщинами из бундесвера, они жалуются не на отсутствие деления по гендеру в воинских званиях, а на нехватку бронежилетов, сапог или пустые вещевые склады, из-за чего они не могут найти летный комбинезон своего размера», — отметила она.

По данным издания, министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр должна получить соответствующее предложение на рассмотрение 15 сентября.

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