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15:34 (мск), источник: Известия

Встреча Путина и Лукашенко пройдет в Сочи

«В ходе переговоров имеется в виду обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества», — говорится в сообщении.

Источник: Известия

Отмечается, что лидеры уделят особое внимание реализации крупных совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, а также перспективам продвижения интеграционных процессов в рамках Союзного государства.

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О том, что Лукашенко прибудет в Россию 14 сентября, ранее в этот же день сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Представитель Кремля отмечал, что темой встречи могут стать разные вопросы двусторонних отношений, в том числе экономического партнерства, задолженностей, а также вопросы, связанные с газом, интеграцией в рамках ЕврАзЭС и актуальными проблемами Европы.

Ранее, 3 сентября, глава правительства России Михаил Мишустин посетил Минск. Там он провел переговоры со своим белорусским коллегой Романом Головченко и с Лукашенко. По итогам переговоров с белорусским лидером российский политик заявил о достижении прогресса относительно будущего Союзного государства.

После переговоров Лукашенко сообщил о готовности Минска продолжать интеграцию с Россией. По его словам, сначала надо, чтобы заработали все проекты, которые имеются в рамках Союзного государства.

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