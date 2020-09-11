15:34 (мск), источник: Известия
Встреча Путина и Лукашенко пройдет в Сочи
«В ходе переговоров имеется в виду обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития
Отмечается, что лидеры уделят особое внимание реализации крупных совместных проектов в
О том, что Лукашенко прибудет в Россию 14 сентября, ранее в этот же день сообщил
Ранее, 3 сентября, глава правительства России Михаил Мишустин посетил Минск. Там он провел переговоры со своим белорусским коллегой Романом Головченко и с Лукашенко. По итогам переговоров с белорусским лидером российский политик заявил о достижении прогресса относительно будущего Союзного государства.
После переговоров Лукашенко сообщил о готовности Минска продолжать интеграцию с Россией. По его словам, сначала надо, чтобы заработали все проекты, которые имеются в рамках Союзного государства.