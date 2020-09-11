Правительство переименовало Минкомсвязи

Соответствующее постановление подписал 11 сентября премьер-министр Михаил Мишустин.
Слово «связь» неизменно присутствовало в названии федерального органа исполнительной власти с 1932 года (тогда Народный комиссариат почт и телеграфов СССР был преобразован в Наркомсвязь). Оно теряло «первое место» лишь в 2004 году: когда в течение двух месяцев носило название министерства транспорта и связи и когда преобразовывалось в министерство информационных технологий и связи, также в течение двух месяцев носило название министерства транспорта и связи (2004−2008 гг.).
В своем нынешнем виде министерство существует с мая 2018 года: из министерства связи и массовых коммуникаций оно было преобразовано в министерство цифрового развития по предложению Дмитрия Медведева, который в тот момент возглавлял правительство.
Преобразование было необходимо для того, «чтобы реализовать ту самую цифровую повестку дня, которой занимается весь мир и которая является абсолютно актуальной и в нашей стране», говорил Медведев. Новое ведомство возглавил Константин Носков, но уже в январе 2020 года его сменил Максут Шадаев.
Помимо нового сокращенного названия министерство получило полномочия регулирования работы удостоверяющих центров, доверенных третьих сторон и проверки соблюдения ими требований закона «Об электронной подписи».