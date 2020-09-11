Козак рассказал об итогах встречи советников «нормандской четверки»

«К сожалению, не могу похвастаться, что <…> достигли согласованных решений», — сказал он по итогам переговоров политических советников глав государств и правительств «нормандского» формата.
Козак отметил, что стороны договорились продолжить диалог на уровне помощников, но по итогам встречи «прорывов нет».
«Договорились, что будет поддержан режим тишины, режим прекращения огня, что те дополнительные меры, которые были приняты 22 июля, будут безусловно соблюдаться, выполняться, те механизмы обеспечения режима прекращения огня будут выполняться как с одной, так и с другой стороны», — заключил он.
Последняя встреча политсоветников в «нормандском формате» прошла 3 июля в Берлине. Козак, принимавший в ней участие со стороны России, заявил по итогам, что украинская делегация не прояснила, когда будет готов проект поправок в конституцию по децентрализации. Москва требует сделать это в ближайшее время.
Также Козак сообщил, что говорить о саммите «нормандской четверки» пока «очень, очень рано», так как необходимо выполнить в полном объеме, «прежде всего со стороны Украины», решения, принятые на саммите 9 декабря 2019 года.