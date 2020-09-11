Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 11 сентябряОткрытие Александровской колонны, самый крупный теракт в истории человечества и другие события, которые происходили в разные годы 11 сентября
Фоторепортажи
50В Сети показали лучшие фото из путешествий
20Дым от лесных пожаров окутал небо Калифорнии
21:44 (мск), источник: РИА Новости

Козак рассказал об итогах встречи советников «нормандской четверки»

БЕРЛИН, 11 сен — РИА Новости. В Берлине состоялся обмен мнениями по всем вопросам урегулирования в Донбассе, сообщил замглавы администрации президента Дмитрий Козак.

Источник: РИА Новости

«К сожалению, не могу похвастаться, что <…> достигли согласованных решений», — сказал он по итогам переговоров политических советников глав государств и правительств «нормандского» формата.

Козак отметил, что стороны договорились продолжить диалог на уровне помощников, но по итогам встречи «прорывов нет».

Читайте также
Украина вернулась к российскому газу

«Договорились, что будет поддержан режим тишины, режим прекращения огня, что те дополнительные меры, которые были приняты 22 июля, будут безусловно соблюдаться, выполняться, те механизмы обеспечения режима прекращения огня будут выполняться как с одной, так и с другой стороны», — заключил он.

Последняя встреча политсоветников в «нормандском формате» прошла 3 июля в Берлине. Козак, принимавший в ней участие со стороны России, заявил по итогам, что украинская делегация не прояснила, когда будет готов проект поправок в конституцию по децентрализации. Москва требует сделать это в ближайшее время.

Также Козак сообщил, что говорить о саммите «нормандской четверки» пока «очень, очень рано», так как необходимо выполнить в полном объеме, «прежде всего со стороны Украины», решения, принятые на саммите 9 декабря 2019 года.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Сокамерники Ефремова рассказали о его поведении в СИЗО
Названы болезни, несовместимые с прививкой от коронавируса
Минтранс подтвердил планы перехода к бесплатному транспорту
ФСБ начала проверку высказываний дизайнера Лебедева
Козловский принес извинения пострадавшей зрительнице
Исследователь диких племен Амазонии убит стрелой аборигена
Определены самые смешные фото дикой природы 2020 года
Мужчина нашел на свалке коробку со старыми деньгами (фото)
Сергей Кириенко открыл «Российскую креативную неделю»
Hi-Tech
Глобальный сбой в Сбербанк Онлайн Банк уже исправляет проблему
Авто
Тишина в классе! Тест электрического Audi e-tron Авто Mail.ru делится первыми впечатлениями о первом полностью электрическом кроссовере Audi. Реально ли на нем ездить каждый день?
Кино
Российский фильм с Асмус взял приз на Венецианском фестивале Ленту отметили в рамках программы авторского кино «Венецианские дни»
Новости партнеров
Правительство по требованию президента восстанавливает покупку лекарств
Президент России поручил восстановить доходы медиков, не связанных с COVID
Настоящие фамилии еврейских звезд российской эстрады
Только у 2% людей получается найти второго кота на картинке
Gnezdo.ru
Кумир 90-х Таня Овсиенко: как она выглядит сейчас
Не от удара: причина смерти жертвы ДТП с Ефремовым
Дед - кумир миллионов. А вот как выглядит внук
Не забыли Александру? Полюбуйтесь, какой она стала
Леди
Как 65-летняя Лариса Долина скинула 20 кг на кефирной диете Поздравляем сегодняшнюю именинницу с юбилеем и подсматриваем секреты диеты и красоты знаменитой джаз-певицы.
Дом
В России особняк начала XX века выставили на продажу за пять рублей
На Арбате продают квартиру за 150 млн в доме 1892 года: фото
Узнали у профи: как построить дом за год
На крючке у ФНС: в чем налоговая может заподозрить невиновных
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь