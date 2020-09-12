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04:06 (мск), источник: ТАСС

Власти США получили список предполагаемых участников так называемого проекта «Лахта»

ВАШИНГТОН, 12 сентября. /ТАСС/. Американские власти в ходе проводимого расследования получили список предполагаемых участников так называемого проекта «Лахта», который, по предположению Вашингтона, реализовывался с целью «подорвать демократический процесс и посеять недоверие к кандидатам на политические посты и политической системе [США] в целом». Это следует из документов, с которыми корреспондент ТАСС ознакомился в пятницу в электронной базе суда штата Вирджиния.

Источник: Reuters

В четверг власти США предъявили гражданину России Артему Лифшицу обвинения в причастности к сговору с целью электронного мошенничества. Американская сторона считает Лифшица одним из участников проекта «Лахта». В четверг Минфин США также внес Лифшица в санкционные списки в связи с предполагаемыми кибератаками и вмешательством в американские выборы.

«В ходе этого расследования правоохранители получили ордер на обыск учетной записи электронной почты, принадлежащей известному [американским властям] члену проекта “Лахта”. При изучении содержания этой электронной почты правоохранители установили списки [участников] проекта “Лахта” за период с января по сентябрь 2017 года, в которых идентифицированы участники [проекта с указанием] отделов и должностей», — говорится в письменных показаниях по делу Лифшица, опубликованных в электронной базе суда в четверг.

Показания давала специальный агент Секретной службы США Хизер Тернер, лично принимавшая участие в расследовании. По ее утверждению, в обнаруженных документах также «отражен факт того, что проект “Лахта” скрывал свою деятельность, оплачивая [работу] своих участников через различные компании, в числе которых Azimut LLC».
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Проект, как утверждает агент Секретной службы США, начиная примерно с середины 2014 года «действовал через ряд российских организаций», в числе которых Тернер называет «Агентство интернет-исследований», MediaSintez LLC, GlavSet LLC, MixInfo LLC, Azimut LLC, NovInfo LLC, Federal News Agency LLC и другие. По мнению следствия, эти юридические лица «наняли сотни людей в целях поддержки операций проекта “Лахта” с годовым глобальным бюджетом в миллионы долларов».

«Для достижения своих целей участники проекта “Лахта” приезжали в США, чтобы собирать разведданные, создали компьютерную инфраструктуру [в] США, создали возможности для охвата миллионов американцев через зарегистрированные на вымышленных лиц аккаунты в соцсетях, в том числе через использование политической рекламы. Кроме этого, члены проекта “Лахта” приобретали поддельные документы, чтобы продолжать свою деятельность, занимались кражей личности в США, чтобы открывать счета в банках», — утверждает Тернер.

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Заявления о вмешательстве

Расследованием приписываемых Москве попыток влияния занимался почти два года спецпрокурор США Роберт Мюллер. В итоге он признал, что не было никакого сговора между властями РФ и республиканцем Дональдом Трампом, одержавшим победу на президентских выборах в США в 2016 году.

Трамп неоднократно отметал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период избирательной кампании. Москва также много раз называла беспочвенными выводы о попытках повлиять на ход голосования.

Руководство РФ предупреждает, что в связи с приближением в США новых президентских выборов, намеченных на 3 ноября, не подкрепленные доказательствами обвинения в адрес Москвы со стороны американских официальных лиц будут только множиться.

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