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05:17 (мск), источник: Lenta.Ru

Россия направила США ноту с просьбой о заключенном летчике

Российское посольство в США направило в Госдепартамент ноту с просьбой не переводить осужденного российского летчика Константина Ярошенко в другую тюрьму. Об этом сообщил в пятницу посол России в США Анатолий Антонов, его слова приводятся на странице дипмиссии в Facebook.

Источник: AP 2020

«По просьбе родственников россиянина направили соответствующую ноту в Госдепартамент США с просьбой не менять место заключения Ярошенко», — заявил Антонов.

Дипломат уточнил, что в посольстве обеспокоены решением американских властей о переводе Ярошенко в другое исправительное учреждение. Посольству, по его словам, неизвестны название, тип и режим тюрьмы, в которую США захотели этапировать летчика.

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В начале апреля Ярошенко призвали освободить из американской тюрьмы в Данбери, штат Коннектикут, на фоне эпидемии коронавируса. СКР вернулся к делу о похищении Ярошенко американскими спецслужбами и принуждении его к даче показаний.

Константина Ярошенко осудили в 2011 году за участие в сговоре с целью контрабанды наркотиков. В Соединенные Штаты его доставили из Либерии, где арестовали 28 мая 2010 года. Россиянина удерживали в тюрьме без предоставления консульской и адвокатской помощи, подвергали пыткам, чтобы выбить признательные показания.

Российских дипломатов об аресте не уведомили. Ярошенко якобы уличили в транспортировке крупной партии кокаина и осудили на 20 лет.

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