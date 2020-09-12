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11:28 (мск), источник: ТАСС

В США верят, что в Афганистане возможен прочный мир

Госсекретарь США Майкл Помпео при этом отметил, что переговоры потребуют много тяжелой работы и уступок, чтобы достичь нужного результата.

Источник: AFP 2020

ТАСС, 12 сентября. США уверены, что в Афганистане возможно установление прочного мира, если народ сплотится вокруг идеи единой страны. Об этом заявил в субботу госсекретарь США Майкл Помпео в катарской столице Дохе, обращаясь к участникам на церемонии открытия межафганских переговоров.

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«Если афганцы примут их общий интерес в едином Афганистане, при этом уважая богатое разнообразие народа страны, мы верим, что прочный мир возможен», — приводит его слова телеканал Tolo News.

Помпео также отметил, что переговоры потребуют много тяжелой работы и уступок, чтобы достичь нужного результата.

Согласно распространенному пресс-службой Госдепартамента США расписанию, Помпео проведет в субботу две отдельные встречи с делегациями афганского правительства и движения «Талибан» (запрещено в РФ).

29 февраля в Дохе США и движение «Талибан» подписали мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция намерены вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы гарантируют, что не будут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников. В соответствии с соглашением, до начала межафганских переговоров о постоянном и всеобъемлющем прекращении огня в качестве мер укрепления доверия должны быть освобождены до 5 тыс. сторонников движения и до 1 тыс. человек, удерживаемых талибами.

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