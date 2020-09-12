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13:06 (мск), источник: Life.ru

Белорусскую оппозиционерку Колесникову перевели в следственную тюрьму

Ранее координатор штаба Виктора Бабарико находилась в следственном изоляторе временного содержания в Минске.

Источник: AFP 2020

Арестованного члена Координационного совета оппозиции Белоруссии Марию Колесникову «без объяснения причин» перевели в следственную тюрьму «Жодино». Об этом сообщил пресс-секретарь штаба бывшего кандидата на пост президента республики Виктора Бабарико Глеб Герман со ссылкой на юриста Людмилу Казак.

Колесникова находилась в минском СИЗО, под стражу по делу о захвате власти был заключён её адвокат Илья Салей.

Ранее власти Белоруссии подтвердили, что оппозиционеры Колесникова и Знак арестованы.

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