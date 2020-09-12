13:06 (мск), источник: Life.ru
Белорусскую оппозиционерку Колесникову перевели в следственную тюрьму
Ранее координатор штаба Виктора Бабарико находилась в следственном изоляторе временного содержания в Минске.
Арестованного члена Координационного совета оппозиции Белоруссии Марию Колесникову «без объяснения причин» перевели в следственную тюрьму «Жодино». Об этом сообщил
Колесникова находилась в минском СИЗО, под стражу по делу о захвате власти был заключён её адвокат Илья Салей.
Ранее власти Белоруссии подтвердили, что оппозиционеры Колесникова и Знак арестованы.