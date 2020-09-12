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22:22 (мск), источник: РБК

Белоруссия вернула войска от границы с ЕС

Белоруссия вернула военных с западной границы. Перебросить их туда поручил президент республики Александр Лукашенко, который заявил, что войска НАТО «лязгают гусеницами у ворот» страны.

Источник: РИА "Новости"

Войска, которые были переброшены к западной границе Белоруссии, вернулись в места дислокации. Об этом сообщил глава Минобороны республики Виктор Хренин, передает БелТА.

По его словам, вооруженные силы продолжают адекватно реагировать на происходящее вблизи государственной границы. В частности, в 15 км от нее на литовский полигон переброшены танки США, сообщил Хренин.

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«В рамках операций “Усиленное передовое присутствие” и “Атлантическая решимость” движение войск НАТО происходит на сопредельной территории. В частности, в это время происходит переброска на полигон Пабраде в 15 км от нашей государственной границы второго танкового батальона 69-го танкового полка США», — сказал министр.

По его словам, это такое же мероприятие, что было весной. «Но это нас тоже не может не беспокоить, что в непосредственной близости от нашей границы будет задействовано порядка 500 человек, 29 танков, 43 боевые машины «Брэдли», — отметил Хренин.

Помимо этого также участились разведывательные полеты вдоль белорусской границы. «Нас не могут не беспокоить полеты бомбардировщиков B-52», — сказал министр обороны.

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На фоне массовых протестов в Белоруссии, которые продолжаются после президентских выборов, лидер страны Александр Лукашенко неоднократно заявлял о намерениях Запада «отсечь Гродненскую область». Он также утверждал, что НАТО стягивает к западной границе Белоруссии силы, чтобы «затащить якобы нового президента», и войска альянса «лязгают гусеницами у ворот» страны. НАТО в ответ заявило, что не представляет угрозы для республики, а его действия направлены на оборону.

В итоге 15 августа Лукашенко поручил перебросить в Гродно десантников, а в конце месяца там прошли тактические военные учения. Но долго содержать войска у западной границы невозможно, поскольку это обходится недешево, сказал Лукашенко и 12 сентября предложил вернуть военных обратно, «если натовские войска в Польше, Литве в принципе закончили так называемые учения и не шевелятся там больше».

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