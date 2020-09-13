02:16 (мск), источник: Life.ru
В России начался единый день голосования
Первые участки в стране открылись на Камчатке, где выбирают главу региона, а также на Чукотке, где станут известны имена глав шести сел.
В России стартовал единый день голосования. Жители разных уголков страны выберут руководителей субъектов РФ и членов законодательных собраний, мэров городов и депутатов городских дум, представительных органов власти муниципальных образований. Кроме того, проходят дополнительные выборы в Госдуму по одномандатным округам.
При этом жители большинства регионов страны могли проголосовать досрочно 11 и 12 сентября.
Так, губернаторов выберут жители 18 регионов России. Еще в двух субъектах имена новых глав станут известны после голосования депутатов местных заксобраний. В 11 регионах РФ сегодня голосуют за депутатов региональных парламентов.
Кроме того, в Курской и Ярославской областях используется технология дистанционного электронного голосования. Отдать свой голос онлайн возможно с 08:00 мск 11 сентября до 20:00 мск 13 сентября.
Напомним, 13 сентября в стране состоится свыше девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах РФ. Зарегистрировано 156 тысяч кандидатов на выборы, или 91% кандидатов. По словам главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, в регистрации отказано чуть более восьми тысячам кандидатов, или 4,8%. По решению ЦИК 11 и 12 сентября проводилось досрочное голосование.