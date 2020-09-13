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09:57 (мск), источник: Forbes

Bloomberg узнал позицию Путина перед первым визитом Лукашенко с начала протестов

Президент России Владимир Путин убежден, что протестующие не сместят главу Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом Bloomberg рассказали пять близких к Кремлю источников на условиях анонимности.

Источник: AFP 2020

Российское руководство было ошеломлено масштабами белорусских протестов, отметили источники агентства. По их словам, хотя Москва и не доверяет Лукашенко, она не может принять приход оппозиции к власти благодаря уличным акциям и будет поддерживать его, поощряя шаги в пользу преемственной передачи власти.

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В понедельник Путин встретится с Лукашенко в Сочи. Это будет первая личная встреча двух президентов с момента начала протестов в связи с выборами президента Белоруссии 9 августа. «Белоруссия имеет огромную важность. Путин не хочет оказаться на проигравшей стороне», — отметил в разговоре с Bloomberg глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. При этом существует риск того, что «Россия превратит самого дружественного соседа, который у нее есть, в народ, видящий в ней пособника Лукашенко и его авторитаризма», заявил агентству бывший посол Великобритании в Белоруссии Найджел Гулд-Дэвис.

По данным белорусского ЦИК, Лукашенко набрал на выборах 80% голосов, а его основная соперница Светлана Тихановская — 10%. Оппозиция эти результаты не признала. С тех пор в Белоруссии каждый день проходят протестные акции, наиболее крупные из которых пришлись на выходные. В субботу в Минске прошел женский марш, который привлек больше 10 000 человек. Почти 70 человек, по данным правозащитного центра «Вясна», были задержаны.

В интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону Лукашенко описал Путина как своего «старшего брата». А в интервью российским журналистам он подчеркивал, что, «если сегодня Беларусь рухнет, следующей будет Россия». Путин в конце августа сообщал, что сформировал резерв сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии при необходимости. При этом он выражал надежду на то, что такой необходимости не возникнет.

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10:18 (мск)© Ньюстюб
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