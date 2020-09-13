11:18 (мск), источник: Коммерсантъ
Губернатором НАО стал Юрий Бездудный
Депутаты собрания Ненецкого автономного округа на очередной сессии совета депутатов большинством голосов избрали врио главы региона Юрия Бездудного губернатором.
Господин Бездудный исполнял обязанности главы НАО со 2 апреля после назначения прежнего губернатора Александра Цыбульского врио главы Архангельской области.
«Юрий Бездудный избран на должность губернатора Ненецкого автономного округа», — сообщили в
13 мая врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали меморандум об объединении регионов. В июле господин Бездудный заявил, что вопрос о возможном объединении регионов закрыт, референдума не будет. До этого он связал низкий уровень одобрения поправок к Конституции в НАО с протестом его жителей против возможного объединения.