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11:18 (мск), источник: Коммерсантъ

Губернатором НАО стал Юрий Бездудный

Депутаты собрания Ненецкого автономного округа на очередной сессии совета депутатов большинством голосов избрали врио главы региона Юрия Бездудного губернатором.

Источник: Собрание депутатов НАО

Господин Бездудный исполнял обязанности главы НАО со 2 апреля после назначения прежнего губернатора Александра Цыбульского врио главы Архангельской области.

«Юрий Бездудный избран на должность губернатора Ненецкого автономного округа», — сообщили в пресс-службе совета депутатов. За господина Бездудного проголосовали 14 из 16 депутатов.

13 мая врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали меморандум об объединении регионов. В июле господин Бездудный заявил, что вопрос о возможном объединении регионов закрыт, референдума не будет. До этого он связал низкий уровень одобрения поправок к Конституции в НАО с протестом его жителей против возможного объединения.

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