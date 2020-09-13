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12:47 (мск), источник: Lenta.Ru

Названы регионы России с самой высокой и низкой явкой на выборах

Центризбирком России назвал регионы с самой высокой и низкой явкой на довыборах в Госдуму и выборах глав регионов. Об этом сообщает РИА Новости в воскресенье, 13 сентября.

Источник: РИА "Новости"

Так, по данным на 09:50 по московскому времени самая высокая явка (56,64 процента) зафиксирована в Татарстане. Самая низкая (10,43 процента) отмечена в Ярославской области.

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Появились первые результаты единого дня голосования

Самая высокая явка на выборах высших должностных лиц регионов РФ в ходе досрочного голосования 11 и 12 сентября зафиксирована в Еврейской автономной области. Наименьшая явка (15,94 процента) фиксировалась в Иркутской области.

На выборах в законодательные собрания субъектов России самая высокая явка в Белгородской области (40,31 процента), а самая низкая в Костромской области — 16,11 процента.

Ранее в воскресенье в стране начался единый день голосования. В 20 субъектах пройдут выборы губернаторов, в 11 — парламентские. Жители более чем 50 городов проголосуют за кандидатов в депутаты гордумы. Досрочное голосование стартовало 11 сентября.

Впервые формат многодневного голосования был опробован летом этого года, когда россияне с 25 июня по 1 июля включительно голосовали за или против внесения поправок в Конституцию России. Это было сделано для снижения рисков распространения коронавирусной инфекции в период пандемии.

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