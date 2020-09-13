13:17 (мск), источник: Lenta.Ru
Белорусские хакеры пригрозили Лукашенко обрушением налоговой системы
Объединение хакеров и
Авторы заявили главе государства, что если до 13 сентября не прекратятся аресты и он не покинет свой пост, «Беларусь забудет что такое налоги».
«Александр Григорьевич, мы обращаемся лично к Вам. Будет очень больно, сначала налоговая система ляжет, потом электричество в стране закончится, потом банковская система ляжет… Оно вам надо?», — спрашивают хакеры и угрожают в том числе «убить рубль» и начать блокировать счета близких друзей Лукашенко.
В Белоруссии более месяца проходят массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым победу одержал Лукашенко. Первые протесты жестко разгонялись. Были задержаны сотни человек, известно о четырех погибших.