Памфилова заявила о возможности для ЦИК «поучиться» у Казахстана

Сегодня в информационном центре ЦИК послы Казахстана, Киргизии и Таджикистана представили свои оценки проведения выборов в России. Так, казахстанский посол Ермек Кошербаев отметил «хорошую организацию, понятность, ясность всего процесса, его прозрачность» и выразил надежду, что Москва поделится с Нур-Султаном опытом проведения дистанционного электронного голосования.
«Я думаю, что действительно у вас тоже многому можно поучиться, как и у наших коллег из других республик», — ответила Памфилова на выступление дипломата.
Она выразила надежду, что страны будут и в дальнейшем поддерживать такое взаимодействие в двухстороннем, в многостороннем форматах и в рамках международных профильных организаций.
В России в воскресенье, 13 сентября, проходит основной день голосования на региональных и местных выборах. Ранее, 11 и 12 сентября, состоялось досрочные выборы. В 18 регионах страны проходят прямые выборы губернаторов, в 11 субъектах — выборы депутатов местных парламентов, депутатов в Госдуму в четырех одномандатных округах и депутатов региональных законодательных собраний в 28 регионах.
По данным комиссии на 13 сентября, наибольшее количество избирателей на довыборах в Госдуму зафиксировали в Татарстане — 56,64%, самую низкую явку зафиксировали в Ярославской области — 10,47%. Самая высокая явка на выборах глав регионов — в Еврейской автономной области (57,89%), а самая низкая — в Иркутской области (15,94%).