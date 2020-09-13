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15:44 (мск), источник: РИА Новости

МВД Белоруссии сообщило о задержании 250 человек в Минске

МИНСК, 13 сен — РИА Новости. Около 250 человек задержаны в воскресенье в Минске на несанкционированной акции протеста, обстановка контролируется правоохранителями, сообщила РИА Новости пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

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«В различных районах столицы задержаны около 250 человек. Все они использовали флаги и иную символику, незарегистрированные в установленном порядке, и плакаты различного содержания, в том числе оскорбительного», — сообщила пресс-секретарь.

По ее словам, по состоянию на 15.00 (совпадает с мск) в республике зафиксировано 17 очагов протестной направленности, а общее количество участников не превышает 3 тысяч человек. «Обстановка на фоне воскресных несанкционированных мероприятий контролируемая», — заявила пресс-секретарь.

Она отметила, что с учетом того, что протестующие заблокировали проезжую часть в различных точках Минска, сотрудники ГАИ принимают меры по ограничению движения и организации объездов. По словам Чемодановой, сотрудники милиции ориентированы на охрану общественного порядка, пресечение правонарушений и иных активных действий со стороны протестующих.

Собеседница агентства также напомнила, что граждане предупреждены об административной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях и об уголовной ответственности за организацию массовых беспорядков.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

Спустя месяц после выборов протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии — как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.

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Во время загрузки произошла ошибка.
15:51 (мск)© Ньюстюб
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