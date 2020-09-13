Канцлер Австрии сообщил о начале второй волны коронавируса в стране

Количество зараженных растет с каждым днем, предупредил господин Курц.
«Две недели назад было около 350 случаев заражения в день, а вчера уже было более 850. Развитие особенно драматично в Вене, где регистрируется около 50% всех новых случаев инфицирования в Австрии», — говорится в заявлении канцлера (цитата по APA). По словам Себастьяна Курца, скоро Австрия выйдет на отметку в 1 тыс. новых случаев инфицирования в день.
В Австрии инфицированы 32 696 человек. Выздоровели 26 579. Умерли 754 человек.
«Я прошу население придерживаться всех мер, сокращать социальные контакты, носить средства защиты рта и носа и как можно больше соблюдать дистанцию», — обратился он к согражданам. В целом господин Курц ожидает, что лето в следующем году «будет в основном нормальным». «Но осень и зима будут тяжелыми для всех нас», — заключил господин Курц.
Напомним, Австрия раньше других в Европе приняла ограничительные меры для борьбы с эпидемией коронавируса. План постепенного возвращения к нормальной жизни канцлер Австрии представил вместе со своими соратниками — вице-канцлером Вернером Коглером, а также главами Минздрава и МВД — в начале апреля.