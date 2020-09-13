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16:18 (мск), источник: Коммерсантъ

Канцлер Австрии сообщил о начале второй волны коронавируса в стране

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о начале второй волны пандемии коронавируса. Он призвал население страны соблюдать ограничительные меры.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:25 MSK, 13.09
Инфицировано1 062 811+5 449
31.08
4993
1.09
4729
2.09
4952
3.09
4995
4.09
5110
5.09
5205
6.09
5195
7.09
5185
8.09
5099
9.09
5218
10.09
5363
11.09
5504
12.09
5488
13.09
5449
31.0813.09
Скончалось18 578+94
31.08
83
1.09
123
2.09
115
3.09
114
4.09
121
5.09
110
6.09
61
7.09
51
8.09
122
9.09
142
10.09
128
11.09
102
12.09
119
13.09
94
31.0813.09
Выздоровело876 225+2 690
31.08
2405
1.09
6318
2.09
5464
3.09
5766
4.09
5812
5.09
5379
6.09
2823
7.09
2328
8.09
6772
9.09
6409
10.09
5915
11.09
5734
12.09
5428
13.09
2690
31.0813.09
Инфицировано28 789 698+266 355
31.08
220909
1.09
260664
2.09
272317
3.09
278911
4.09
271642
5.09
318582
6.09
263637
7.09
218584
8.09
231016
9.09
239354
10.09
289901
11.09
305600
12.09
319775
13.09
267601
31.0813.09
Скончалось920 808+4 543
31.08
3796
1.09
4188
2.09
6651
3.09
6032
4.09
5538
5.09
6048
6.09
4883
7.09
3676
8.09
9282
9.09
4961
10.09
6134
11.09
5861
12.09
6092
13.09
4547
31.0813.09
Выздоровело19 476 698+239 014
31.08
209600
1.09
205616
2.09
254501
3.09
219681
4.09
229938
5.09
204748
6.09
220261
7.09
183207
8.09
205553
9.09
207017
10.09
232203
11.09
217360
12.09
220036
13.09
241033
31.0813.09
Источник: AP 2020

Количество зараженных растет с каждым днем, предупредил господин Курц.

«Две недели назад было около 350 случаев заражения в день, а вчера уже было более 850. Развитие особенно драматично в Вене, где регистрируется около 50% всех новых случаев инфицирования в Австрии», — говорится в заявлении канцлера (цитата по APA). По словам Себастьяна Курца, скоро Австрия выйдет на отметку в 1 тыс. новых случаев инфицирования в день.

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В Австрии инфицированы 32 696 человек. Выздоровели 26 579. Умерли 754 человек.

«Я прошу население придерживаться всех мер, сокращать социальные контакты, носить средства защиты рта и носа и как можно больше соблюдать дистанцию», — обратился он к согражданам. В целом господин Курц ожидает, что лето в следующем году «будет в основном нормальным». «Но осень и зима будут тяжелыми для всех нас», — заключил господин Курц.

Напомним, Австрия раньше других в Европе приняла ограничительные меры для борьбы с эпидемией коронавируса. План постепенного возвращения к нормальной жизни канцлер Австрии представил вместе со своими соратниками — вице-канцлером Вернером Коглером, а также главами Минздрава и МВД — в начале апреля.

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