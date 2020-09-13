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18:12 (мск), источник: ТАСС

Основная масса протестующих в Минске собралась в районе Дрозды

Манифестанты изменили прежний маршрут, когда они ходили к официальной резиденций президента Александра Лукашенко.

Источник: AFP 2020

МИНСК, 13 сентября. /ТАСС/. Центр протестной активности в Минске в воскресенье вечером переместился в элитный жилой район Дрозды, где проживают высокопоставленные белорусские чиновники и сотрудники администрации президента. Здесь также находится одна из правительственных резиденций.

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У резиденции Лукашенко заметили БТР и водометы

Первоначально десятки тысяч человек собрались в районе Парка Победы и стелы «Минск — город герой». Но затем манифестанты изменили прежний маршрут, когда они неизменно ходили к официальной резиденций президента Александра Лукашенко. Разбившись на несколько колонн, они обогнули Дворец независимости и выставленные там усиленные кордоны милиции и направились в сторону Дроздов.

Но и здесь им дорогу по проспекту Победителей успели перекрыть спешно переброшенные от парка Победы военные грузовики, наряды ОМОНа и не менее четырех водометов, а также машины, оснащенные системой заграждений «Рубеж».

Подойдя к ним вплотную, манифестанты остановились, не предпринимая никаких агрессивных действий. Люди скандировали: «Уходи». Некоторые из участников акции попытались обойти заграждения через распложенный рядом торговый центр «Арена-Сити», но силовики перекрыли и входы в торговый центр.

В настоящее время практически весь проспект Победителей на протяжении около 1,5 км от площади Государственного флага до места перекрытия занят людьми.

Ранее официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова подтвердила ТАСС, что в связи с объявленной оппозицией в воскресенье акцией протеста перед правоохранительными органами была поставлена задача не допустить проведение несанкционированного мероприятия. По последним официальным данным МВД Белоруссии, «в различных районах столицы задержаны уже около 250 человек.

Мобильный интернет в Минске в воскресенье работает с перебоями.

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