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18:20 (мск), источник: Известия

Протестующие начали постройку баррикад в Минске

Протестующие начали строить баррикады в центре Минска. Об этом сообщили очевидцы.

Источник: tut.by/AP

Участники оппозиционного марша приносят на улицу Тимирязева водоналивные блоки и другие подручные материалы и сооружают баррикады на проезжей части, пишет «Интерфакс», транспорта на улице нет, она вся заполнена людьми.

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К минскому торговому центру «Арена-Сити» подогнали несколько водометов, передает tut.by. Протестующие пытались обойти силовиков, пройдя насквозь через ТЦ, но милиция перекрыла несколько выходов. Протестующие и силовики встали в 20 метрах друг от друга, два сотрудника МВД отправились на переговоры с манифестантами.

В Бресте протестующие скандируют лозунг «Минск, мы с тобой».

В Новополоцке милиция предприняла попытку разогнать протестующих. Часть людей разбежалась по ближайшим дворам, но вскоре все снова собрались.

Ранее 13 сентября одна из колонн протестующих в Минске подошла к поселку Дрозды, где живет руководство Белоруссии и располагается одна из резиденций президента страны Александра Лукашенко. Силовики из оцепления начали предупредительную стрельбу в воздух.

Массовые протесты в Белоруссии начались после объявления результатов выборов, согласно которым президентом страны в шестой раз избран Александр Лукашенко.

Несогласные с итогами голосования вышли на улицы городов, происходили столкновения с силовиками, есть пострадавшие с обеих сторон.

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15:51 (мск)© Ньюстюб
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