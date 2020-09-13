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22:08 (мск), источник: Газета.Ру

Свыше 400 человек задержаны на акции протеста в Минске

В Минске проходит очередная массовая акция протеста — «Марш героев». Люди еще днем стали стягиваться в центр города из различных районов. После этого они двинулись в сторону элитного поселка «Дрозды», где проживают высокопоставленные белорусские чиновники. На подходе к «Дроздам» протестующих встретило оцепление силовиков. Начались задержания.

Источник: AP 2020

В одном из районов Минска подразделения силовых структур Белоруссии начали массовые задержания участников акций протеста против избрания Александра Лукашенко главой республики. Задержания проводились в элитном районе «Дрозды», где проживают высокопоставленные белорусские чиновники.

ТАСС отмечает, что там сложилась напряженная обстановка, когда подошли толпы протестующих. Для разгона манифестантов власти поспешно перебросили усиленные наряды ОМОНа и подразделений внутренних войск.

По данным агентства, там установлены военные грузовики и не менее четырех водометов, а также машины с системой заграждений «Рубеж». Манифестанты подошли к ним вплотную, но не предпринимали агрессивных действий. Люди скандировали лозунг, ставший уже привычным: «Уходи».

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У района «Дрозды», по сообщению «Интерфакса», раздавались предупредительные выстрелы в адрес участников несанкционированного марша. Об этом, в частности, рассказывали очевидцы. По их словам, выстрелы раздались после того, как многотысячная колонна собралась у оцепления при подходе к «Дроздам». Сообщений о пострадавших не было.

Спустя некоторое время «Интерфакс» привел слова официального представителя городского управления внутренних дел Мингорисполкома Натальи Ганусевич. Она не подтвердила агентству данные о применении оружия. «Оружие не применялось», — заверила она.

Через несколько часов в МВД Белоруссии подтвердили, что в Минске правоохранители использовали оружие. Они произвели выстрел из помпового ружья, когда протестующие пытались отбить задержанных, передает «Раньше всех. Ну почти». Telegram-канал со ссылкой на ведомство добавляет, что всего за сегодняшний день были задержаны более 400 человек.

После элитного района, к которому протестующим не удалось пройти, сторонники оппозиции направились по проспекту Победителей в обратную сторону. В этом направлении расположены площадь Государственного флага и официальная резиденция президента Александра Лукашенко.

Несколько десятков тысяч белорусов шли по проезжей части. По данным ТАСС, в районе шести вечера практически весь проспект Победителей, на протяжении 1,5 км, был занят людьми.

Первоначально десятки тысяч человек собрались в районе Парка Победы и стелы «Минск — город герой», передает ТАСС. Но на этот раз демонстранты изменили свой привычный маршрут. Они разбились на несколько групп, обогнули Дворец независимости и выставленные там усиленные кордоны милиции и направились в сторону Дроздов.

Тем не менее силовики задолго до намечавшегося «Марша героев» успели выставить посты в центре Минска, куда стягивались сторонники оппозиции.

Так, правоохранители установили оцепление в местах, которые протестующие уже на протяжении месяца выбирают для проведения своих акций. Бойцы ОМОНа дежурили на площади Независимости, на площади Государственного флага были расположены автозаки, автобусы с завешенными шторами и водометы, отмечает ТАСС.

Площадь у стелы «Минск — город-герой» власти решили обнести колючей проволокой, как и Октябрьскую площадь, где дежурят военнослужащие внутренних войск с автоматами.

Силы ОМОНа были стянуты и к Дому правительства, куда также пригнали несколько водометов и автомобилей «Рубеж».

Задержания участников акций протеста начались еще перед началом марша. Эту информацию в комментарии ТАСС подтвердила пресс-секретарь ГУВД Минска Наталья Ганусевич. По ее словам, задержанные «будут доставлены в территориальные РУВД в рамках административного процесса».

Акции протеста в республике начались 9 августа после голосования на выборах президента Белоруссии. Тогда стали известны предварительные результаты, которые не устроили оппозицию и ее сторонников. По данным ЦИК, победил Лукашенко. Но протестующие продолжают добиваться перевыборов, проводя демонстрации.

Ангелина Мильченко

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