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22:21 (мск), источник: РИА Новости

«Единая Россия» на выборах выступила успешно, заявил Медведев

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. «Единая Россия» выступила успешно на выборах в единый день голосования, заявил председатель партии Дмитрий Медведев.

Источник: РИА Новости

«Результаты подведет ЦИК. Но в целом я хочу сказать, что партия выступила успешно», — сказал Медведев на обсуждении предварительных итогов выборов.

Уже сейчас мы можем сказать, что единый день голосования состоялся, это первое, второе — что партия «Единая Россия» на основании exit polls, которые проводились по целому ряду субъектов и по различным выборам, показала очень приличный, достойный результат.
Дмитрий Медведев

По его словам, эти предварительные данные на настоящий момент свидетельствуют о том, что «партия занимает первое место во всех территориях, где проводились выборы в законодательное собрание, а также по общему совокупному количеству мандатов и в административных центрах субъектов федерации».

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