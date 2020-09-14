В России завершился единый день голосования

Губернаторские выборы
Так, в Татарстане после обработки 4,95 процента протоколов УИК лидирует Рустам Минниханов, который набирает более 88 процентов голосов.
В Камчатском крае после обработки 97,47 процента протоколов УИК побеждает самовыдвиженец Владимир Солодов. Он набирает 80,41 процента голосов.
На выборах главы администрации Краснодарского края после обработки 4,49 процента протоколов УИК лидирует Вениамин Кондратьев от «Единой России» с 84,45 процента голосов.
В Пермском крае при обработке почти половины протоколов, 73,21 процента, на первом месте находится самовыдвиженец Дмитрий Махонин. У него 76,02 процента голосов.
В Архангельской области лидирует единорос Александр Цыбульский. После обработки 45,17 процента протоколов он набирает почти 70 процентов голосов.
На выборах губернатора Брянской области после подсчета 18,92 процента протоколов лидирует Александр Богомаз от ЕР, у него 73,99 процента.
В Иркутской области после обработки 84,7 процента протоколов побеждает самовыдвиженец Игорь Кобзев с 60,70 процента голосов.
На выборах губернатора Ленинградской области лидирует Александр Дрозденко, выдвинутый «Единой Россией». После подсчета 9,34 процента протоколов у него 83,41 процента голосов.
В Пензенской области лидирует Иван Белозерцев от ЕР, у него 83,73 процента после подсчета 21,09 процента протоколов.
Василий Голубев занимает первое место на выборах главы Ростовской области, при обработке 12,22 процента протоколов он набирает 69,39 процента голосов.
В Смоленской области при подсчете 10 процентов протоколов лидирует Алексей Островский от ЛДПР — у него 65,03 процента.
В Тамбовской области с результатом более 91 процента лидирует Александр Никитин. В регионе обработали 19,49 процента протоколов.
Губернатором Еврейской автономной области после обработки 99,46 процента протоколов становится Ростислав Гольдштейн, выдвинутый «Единой Россией». Он набирает 82,5 процента голосов.
Самовыдвиженец Владимир Уйба лидирует на выборах главы Коми, после обработки 1,09 процента протоколов он набирает 79,36 процента голосов.
Олег Николаев после обработки 4,19 процента протоколов идет на первом месте на выборах главы Чувашии, набирая 82,23% голосов.
Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша лидирует на выборах главы региона с 84 процента голосов после обработки 0,14 процента протоколов.
Кандидат от «Единой России» на выборах губернатора Севастополя Михаил Развожаев набирает более 82 процента голосов избирателей после обработки первых протоколов.
Довыборы в Госдуму
Кандидат от «Единой России» Андрей Коваленко лидирует на дополнительных выборах в Госдуму в Ярославской области после обработки 52,61 процента протоколов, набирая 40,91 процента голосов.
В Курской области на первом месте идет единорос Алексей Золотарев, после обработки 33,65 процента протоколов он набирает 60,22 процента голосов.
Кандидат от «Единой России» Олег Морозов лидирует на дополнительных выборах депутатов Госдумы в Татарстане. После обработки 1,11 процента протоколов он набирает 86,85 процента голосов.
В Пензенской области после обработки 5,86 процента протоколов лидирует представитель «Справедливой России» Александр Самокутяев, он набирает 76,13 процента голосов.
Без существенных нарушений
В России в единый день голосования прошли более девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах страны — везде, кроме Санкт-Петербурга и Кабардино-Балкарии.
В 20 регионах прошли выборы губернаторов, в 18 субъектах они были прямыми. В 11 регионах избирали депутатов местных парламентов.
В Курской, Ярославской, Пензенской областях и Татарстане состоялись дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам.
В ходе выборов полиция не зафиксировала инцидентов, способных повлиять на итоги выборов, заявил замминистра внутренних дел Александр Горовой.
По его словам, охрану порядка обеспечивали 134 тысячи человек личного состава МВД, Росгвардии и других ведомств.
Он уточнил, что с начала избирательной кампании в МВД поступило 2539 сообщений о нарушениях.
Также Горовой рассказал о «массированных вбросах» в социальных сетях и СМИ для провокаций. По его словам, фиксируются сообщения о якобы нарушениях при агитации, уничтожении агитационных материалов, подкупе и подвозе избирателей, вмешательстве в работу избирательных комиссий, незаконной выдаче бюллетеней.
В свою очередь, председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что кампания проходит максимально открыто и конкурентно.
«Беспрецедентно малая доля отказов в регистрации, всего 4,8 процента», — добавила она, уточнив, что среди партий количество отказов еще меньше, около трех процентов.
Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что прошедшие региональные выборы и подготовка к ним были самыми трудными из-за эпидемии коронавируса и других проблем в стране.
Победившим кандидатам от «Единой России» нужно оправдать доверие граждан, добавил Медведев.
Вы получили голоса людей, которые вам верят. И это доверие безусловно нужно оправдать. Только в этом случае «Единая Россия»
сможет сохраниться как ведущая политическая сила страны.
В свою очередь, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что партия одержала убедительную победу в этом избирательном цикле.
«Все наши кандидаты на позиции высших должностных лиц, по данным exit poll, и по данным предварительно отработанных протоколов, побеждают уверенно в первом туре. Также на уровне законодательных собраний и дум административных субъектов “Единая Россия” формирует устойчивое депутатское большинство во всех регионах без исключения», — добавил Турчак.
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