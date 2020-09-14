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09:29 (мск), источник: Ведомости

Путин и Лукашенко проведут переговоры в формате «один на один»

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко проведут переговоры 14 сентября в формате «один на один», сообщила «БелТА» со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.

Источник: Пресс-служба Президента России

Переговоры президентов России и Белоруссии пройдут в Сочи. Путин и Лукашенко обсудят развитие двустороннего сотрудничества, союзные отношения двух стран, международную повестку и ситуацию в регионе, тему совместного реагирования на «возникающие вызовы».

Ранее Путин и Лукашенко провели несколько телефонных разговоров. Они обсудили в том числе ситуацию с протестами в Белоруссии, которые длятся с 9 августа. Тогда в республике состоялись президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,08% голосов. Поддержка кандидата от оппозиции Светланы Тихановской составила 10,09%.

Европейские страны не признали результатов выборов и пригрозили ввести санкции против высших чиновников Белоруссии, которые ответственны за проведение президентских выборов 9 августа и последовавшее за ними насилие и репрессии. Прибалтийские государства уже ввели персональные ограничения против высших белорусских чиновников. Россия результаты выборов признала.

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