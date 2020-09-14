Правящая партия Японии выбрала преемника ушедшего Синдзо Абэ

Новым главой правящей Либерально-демократической партии Японии стал Ёсихидэ Суга, сообщает Bloomberg. За него проголосовали 377 из 535 депутатов. Суга заменит на посту премьера страны ушедшего в отставку Синдзо Абэ, который возглавлял правительство с 2012 года.
«Я принял решение баллотироваться с опозданием, но прежде чем я это понял, я оказался впереди. Я хотел бы создать правительство, которому доверяет народ», — сказал Суга своим сторонникам перед началом голосования.
Еще до того как 2 сентября Суга выдвинул свою кандидатуру, его поддержали пять из семи фракций партии. В результате Суга до старта собрал достаточно голосов, чтобы победить. В поддержке ему отказали фракции, у которых были свои претенденты — бывший министр обороны Сигэру Исиба, известный своей откровенной критикой правительства Абэ, и экс-министр иностранных дел Фумио Кисида.
Голосование в парламенте запланировано на среду, 16 сентября. Суга все время премьерства Абэ занимал пост генерального секретаря правительства.
65-летний Синдзо Абэ объявил о своей отставке 28 августа. Он объяснил это решение состоянием здоровья. Абэ с начала 2000-х входит в руководство Либерально-демократической партии Японии. С сентября 2006-го по сентябрь 2007 года он возглавлял правительство после успеха своей партии на выборах, став самым молодым премьером в истории Японии в 52 года. Однако на фоне быстрого падения популярности его кабинета министров через год после назначения Абэ покинул пост. Тогда он также объяснил отставку состоянием здоровья.
Президент США Дональд Трамп высоко оценил его работу и назвал величайшим премьер-министром за всю историю Японии.
Абэ заявил о сожалении, что не успел заключить мирный договор с Россией за время работы своего правительства. «Хочу извиниться перед гражданами Японии. Я не смог решить вопрос мирного договора с Россией, а также вопрос о конституционной поправке. Я ухожу, не достигнув этих целей, мы, несомненно, сожалеем об этом», — заявил Абэ.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о надежде Кремля на то, что вопрос подписания мирного договора при новом премьер-министре Японии будет решен. «Мы пока не знаем, какова будет практическая линия нового премьер-министра Японии, но надеемся, что он будет сохранять приверженность этой ориентировке на развитие отношений с Россией», — сказал он.