Около 3 тыс фейков было выявлено в период ЕДГ

«Нарушений стало существенно меньше, обращений о нарушениях тоже стало меньше, к сожалению, все поле битвы переместилось в социальные сети, где, в том числе с помощью автоматизированных технологий, распространяются в большом количестве манипулятивные, провокационные ложные сообщения. Мы выявили порядка трех тысяч фейков за неполные две недели мониторинга», — сказал Малькевич в понедельник в ОП РФ на пресс-брифинге по подведению итогов общественного наблюдения за выборами 11—13 сентября.
По его словам, около ста фейков являются серьезными провокациями, которые были призваны дестабилизировать обстановку в целом в том или ином регионе или в большом населенном пункте. «Курс, который мы видим, взятый фейкометами, он направлен на делегиматизацию выборного процесса, на подрыв доверия к избирательной системе», — отметил Малькевич.
В этом году за выборами в Единый день голосования следило более 57 тысяч общественных наблюдателей.