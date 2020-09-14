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10:42 (мск), источник: РАПСИ

Около 3 тыс фейков было выявлено в период ЕДГ

МОСКВА, 14 сен — РАПСИ. Порядка трех тысяч фейков о Едином дне голосования было выявлено за неполные две недели мониторинга, сообщил первый зампредседателя Координационного совета при Общественной палате (ОП) РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич.

Источник: Reuters

«Нарушений стало существенно меньше, обращений о нарушениях тоже стало меньше, к сожалению, все поле битвы переместилось в социальные сети, где, в том числе с помощью автоматизированных технологий, распространяются в большом количестве манипулятивные, провокационные ложные сообщения. Мы выявили порядка трех тысяч фейков за неполные две недели мониторинга», — сказал Малькевич в понедельник в ОП РФ на пресс-брифинге по подведению итогов общественного наблюдения за выборами 11—13 сентября.

По его словам, около ста фейков являются серьезными провокациями, которые были призваны дестабилизировать обстановку в целом в том или ином регионе или в большом населенном пункте. «Курс, который мы видим, взятый фейкометами, он направлен на делегиматизацию выборного процесса, на подрыв доверия к избирательной системе», — отметил Малькевич.

В этом году за выборами в Единый день голосования следило более 57 тысяч общественных наблюдателей.

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