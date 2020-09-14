Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 14 сентябряКатастрофа Boeing 737 в Перми, покушение на Петра Столыпина и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
2855-летие Дмитрия Медведева
10Как живет вышедшая на второе место по заболеваемости COVID-19 Индия
15:23 (мск), источник: РИА Новости

Новый глава правящей партии Японии высказался о Курилах

ТОКИО, 14 сен — РИА Новости. Избранный председателем правящей в Японии Либерально-демократической партии Есихидэ Суга отметил важность вопроса принадлежности четырех южных островов Курильской гряды, которые японская сторона именует «северными территориями».

21
фотография
21
фотография
21
фотография

«Что касается вопроса “северных территорий”, намерен продолжать диалог (с Россией. — Прим. ред.), чтобы прояснить вопрос принадлежности четырех островов», — приводит телеканал NHK слова японского премьера.

Атом на русском Севере
«Лидеры» во льдах: покорение Арктики

На эту тему ранее высказывался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, ответ о судьбе островов находится в обновленной версии российской Конституции. Вероятно, Песков имел в виду положение, запрещающее отчуждение федеральных территорий.

Территориальный спор с Японией

Япония претендует на четыре острова Южно-Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Согласно документу, Японии переходили указанные территории, а остальные острова Курильской гряды признавались российскими владениями. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

В 2018 году в Сингапуре после встречи с Владимиром Путиным премьер Японии Синдзо Абэ завил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Это расценивается как серьезная уступка со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование возвращения четырех островов и только после этого — заключение мирного договора.

Выборы в Японии

Ожидается, что Есихидэ Суга сменит уходящего в отставку по состоянию здоровья Синдзо Абэ.

По итогам состоявшегося в понедельник голосования по кандидатурам на пост нового главы правящей партии Суга набрал 377 голосов, обойдя экс-министра обороны Сигэру Исиба и бывшего министра иностранных дел Японии Фумио Кисида, которые получили 68 и 89 голосов.

 В Германии сообщили о результатах повторного анализа проб Навального
Заворотнюк опубликовала новые фотографии в Instagram
Тихановская обратилась к Путину из-за его встречи с Лукашенко
Пашаев объяснил жесткий приговор Ефремову
Рукопожатие Трампа и звезды UFC озадачило фанатов
Молодежь по всему миру массово отказывается от алкоголя
Дмитрий Медведев отмечает 55-летний юбилей
Партия «Новые люди» планирует пойти на выборы в Госдуму
Gnezdo.ru
3 проблемы, вызываемые листовкой под "дворником"
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Как красивые арабки ходят дома для мужа: фото
Легкоступова успела выкрикнуть это перед смертью
Hi-Tech
Как работает АЭС: вы этого точно не знали Все о современной атомной энергетике
Кино
Шпица, Лядова, Фандера: звезды на открытии «Кинотавра 2020» Стартовал один из главных российских киносмотров
Новости партнеров
Выплата 18 000 рублей пенсионерам от 55 лет утверждена законно
Выплата 25 000 рублей рожденным с 1950 по 1991 год: подробности
Выплата 18 000 рублей пенсионерам старше 55 лет утверждена законодательно
В гроб вместе с телом положили камеру и начали смотреть
Дети
Анастасия Заворотнюк похвасталась подарком от маленькой дочки Актриса впервые за долгое время вышла на связь с поклонниками
Дом
В России особняк начала XX века выставили на продажу за пять рублей
На Арбате продают квартиру за 150 млн в доме 1892 года: фото
Узнали у профи: как построить дом за год
На крючке у ФНС: в чем налоговая может заподозрить невиновных
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь