Новый глава правящей партии Японии высказался о Курилах

«Что касается вопроса “северных территорий”, намерен продолжать диалог (с Россией. — Прим. ред.), чтобы прояснить вопрос принадлежности четырех островов», — приводит телеканал NHK слова японского премьера.
На эту тему ранее высказывался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, ответ о судьбе островов находится в обновленной версии российской Конституции. Вероятно, Песков имел в виду положение, запрещающее отчуждение федеральных территорий.
Япония претендует на четыре острова Южно-Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Согласно документу, Японии переходили указанные территории, а остальные острова Курильской гряды признавались российскими владениями. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
В 2018 году в Сингапуре после встречи с Владимиром Путиным премьер Японии Синдзо Абэ завил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Это расценивается как серьезная уступка со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование возвращения четырех островов и только после этого — заключение мирного договора.
Ожидается, что Есихидэ Суга сменит уходящего в отставку по состоянию здоровья Синдзо Абэ.
По итогам состоявшегося в понедельник голосования по кандидатурам на пост нового главы правящей партии Суга набрал 377 голосов, обойдя экс-министра обороны Сигэру Исиба и бывшего министра иностранных дел Японии Фумио Кисида, которые получили 68 и 89 голосов.