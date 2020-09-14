Памфилова оценила прошедшую выборную кампанию

«Если для наших избирателей кампания была проста и удобна, безопасна. То для членов наших участковых избирательных комиссий она была беспрецедентной по сложности — она была очень многослойная, дополнительный фактор — проведение голосования в условиях пандемии. Голосование в три дня, а, как следствие, в течение трех дней мы максимально усложнили процедуры, которые позволяют сделать контроль особенно за досрочным голосованием максимально удобным и прозрачным», — сказала Памфилова на брифинге в ЦИК.
Глава ЦИК также подчеркнула, что она была «беспрецедентной» по сложности по количеству бюллетеней.
В единый день голосования 13 сентября состоялось свыше девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга). Были замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. По решению ЦИК досрочное голосование проходило в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября.