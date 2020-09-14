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16:14 (мск), источник: ТАСС

Макрон в беседе с Путиным заявил, что Франция разделяет выводы ЕС об отравлении Навального

ПАРИЖ, 14 сентября. /ТАСС/. Франция призывает Россию провести тщательное расследование, чтобы прояснить инцидент с Алексеем Навальным. Об этом сообщили в понедельник в Елисейском дворце по итогам телефонного разговора французского президента Эмманюэля Макрона с российским коллегой Владимиром Путиным.

Источник: Reuters

«Президент республики выразил глубокую обеспокоенность в связи с криминальным актом в отношении Алексея Навального, — сказали в президентской администрации. — Он подчеркнул, что сейчас крайне важно без промедления пролить свет на обстоятельства этого покушения и найти ответственных».

По словам Макрона, «Франция разделяет на основе собственных исследований выводы ряда европейских партнеров в том, что касается фактов отравления с применением вещества “Новичок” в нарушение международных норм использования химического оружия». Париж, как отметили в Елисейском дворце, «выражает полную солидарность с Германией в отношении необходимых шагов и выводов из этой ситуации».

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«Необходимо, чтобы Россия прояснила ситуацию в ходе тщательного и прозрачного расследования», — считает Макрон.

Ситуация в Белоруссии

Макрон также подчеркнул важность политического урегулирования ситуации в Белоруссии без вмешательства извне.

«По ситуации в Белоруссии президент [Французской] Республики вновь заявил о необходимости политического решения, отвечающего глубоким чаяниям белорусского народа, без внешнего вмешательства», — отметили в администрации Макрона.

Украинский конфликт

В ходе разговора с Путиным Макрон также назвал «значительным прогрессом» обязательства по прекращению огня в Донбассе, взятые сторонами конфликта.

«По ситуации на Украине президент республики подчеркнул, что обязательства прекратить огонь, взятые сторонами 27 июля, представляют значительный прогресс», — отметили в администрации Макрона. По его мнению, «теперь на этой основе необходимо осуществить меры, предусмотренные участниками парижского саммита», который прошел в декабре 2019 года.

Эмбарго по Ливии

Франция выступает за всеобщее соблюдение эмбарго на поставки оружия в Ливию, заявил французский президент.

«По ситуации в Ливии президент высказался за необходимость соблюдения эмбарго на поставки оружия всеми», — отметили в администрации Макрона. Французский лидер считает важным «поддержать политический процесс, призвав соседствующие с Ливией страны реализовать выводы конференции в Берлине», которая прошла в начале года.

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