Путин пообещал Лукашенко кредит на $1,5 млрд

«Мы договорились о том, что Россия предоставит Белоруссии в этот сложный момент государственный кредит (в размере.— “Ъ”) $1,5 млрд, и мы это исполним. Сейчас, насколько известно, наши министры финансов ведут на этот счет работу на профессиональном уровне», — сказал Путин.
Переговоры лидеров двух стран проходят в формате один на один. Подписания документов в Сочи не планируется. Это первый зарубежный визит Александра Лукашенко после президентских выборов 9 августа. В Белоруссии с тех пор продолжаются протесты в связи с их результатами.
Внешний госдолг Белоруссии на 1 июля 2020 года составил $18 млрд. Он вырос на $0,9 млрд с января по июнь и еще на $1,2 млрд в июне. В 2020 году Белоруссии нужно выплатить по долгу около $3,6 млрд. На погашение уже направлено $2 млрд.
Минфин России рассмотрит предложения о рефинансировании кредитов Минска, если они поступят, говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, вопросы о рефинансировании «тех или иных сегментов долга» Белоруссии раньше неоднократно обсуждались.