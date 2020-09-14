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21:53 (мск), источник: ТАСС

Среднегодовой размер пенсии в 2021 году увеличат до 17 443 рублей

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Среднегодовой размер пенсии по старости в 2021 году вырастет на 6,3%, до 17 443 рублей, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Минтруда РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В соответствии с нормами закона, индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам предусмотрена на уровне 6,3%, а социальных пенсий — на уровне 2,6%. Так, среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в 2021 году составит 17 443 рубля», — сообщили в министерстве, ссылаясь на подготовленный им проект бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Проект бюджета подготовлен Пенсионным фондом на основании параметров прогноза Минэкономразвития России.

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Отмечается, что всего на финансирование выплаты страховых пенсий в 2021 году запланированы средства в сумме 7,8 трлн рублей, на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению, доплат к пенсии, компенсаций, пособий на погребение будет направлено 632,7 млрд рублей.

По данным министерства, в 2021 году ПФР обеспечит выплату для 43 млн человек.

«В 2021 году бюджет ПФР составит 9,6 трлн рублей. На выплату пенсий будет направлено 8,4 трлн рублей, на осуществление ежемесячной денежной выплаты — 425 млрд рублей», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время, по данным ПФР, средний размер страховой пенсии у неработающих пенсионеров по старости составляет 16,5 тыс. рублей.

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