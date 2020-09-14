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17:34 (мск), источник: Ведомости

Лавров отменил визит в Берлин

Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Берлин, запланированный на 15 сентября, отменен из-за изменений в рабочем графике министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса, сообщили в пресс-службе МИД.

Источник: AP 2020

«Первоначальная и основная цель поездки С. В. Лаврова в столицу Германии оказалась неактуальной, а предложенный формат двусторонних переговоров — сильно урезанным. На этом фоне принято решение об отмене упомянутого визита», — говорится в сообщении.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что эта информация доведена до германской стороны.

В министерстве добавили, что сроки визита Лаврова в Берлин и его участие в церемонии закрытия «перекрестного» Года научно-образовательных партнерств 2018—2020 гг. с Маасом были согласованы год назад и подтверждены в августе текущего года. Однако 3 сентября германская сторона уведомила об изменениях в рабочем графике Мааса — его участие в церемонии отменилось, а на двусторонние переговоры отвели только полтора часа.

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