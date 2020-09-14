17:34 (мск), источник: Ведомости
Лавров отменил визит в Берлин
Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Берлин, запланированный на 15 сентября, отменен
«Первоначальная и основная цель поездки С. В. Лаврова в столицу Германии оказалась неактуальной, а предложенный формат двусторонних переговоров — сильно урезанным. На этом фоне принято решение об отмене упомянутого визита», — говорится в сообщении.
В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что эта информация доведена до германской стороны.
В министерстве добавили, что сроки визита Лаврова в Берлин и его участие в церемонии закрытия «перекрестного» Года