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18:27 (мск), источник: РИА Новости

В конгрессе США заявили о проблемах с принятием санкций против России

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Проект оборонного бюджета США, в котором содержатся расширенные санкции против газопровода «Северный поток — 2», вряд ли утвердят в ближайшее время. Об этом заявил член комитета по вооруженным делам палаты представителей США Мак Торнберри, сообщает USNI News.

Источник: РИА Новости

По его словам, задержка вызвана разногласиями между палатами американского конгресса, каждая из которых представила свою версию документа. Кроме того, ситуацию с принятием законопроекта осложняет позиция Белого Дома касательно поправки, обязывающей переименовать военные базы и корабли, названные в честь командующих-конфедератов. Президент Дональд Трамп заявил, что заблокирует документ, если в нем будет этот пункт.

«Может ли это случиться до выборов? Нет, вряд ли», — заявил Торнберри, комментируя возможность принятие законопроекта.

По мнению конгрессмена, итоговую версию бюджета примут только после голосования. Президентские выборы в США назначены на 3 ноября.

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Проект оборонного бюджета на 2021 год предусматривает дополнительные ограничительные меры против «Северного потока — 2». Рестрикции распространяются на компании за «способствование продаже, аренде или предоставлению» трубоукладочных судов для строительства газопроводов. Также предусматриваются санкции за «предоставление страхования и перестрахования» и услуг или помещений для «технической модернизации» судов.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против магистрали активно выступают Соединенные Штаты, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд стран Европы.

Вашингтон в декабре ввел санкции против «Северного потока — 2 и потребовал от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке работ.

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