В конгрессе США заявили о проблемах с принятием санкций против России

По его словам, задержка вызвана разногласиями между палатами американского конгресса, каждая из которых представила свою версию документа. Кроме того, ситуацию с принятием законопроекта осложняет позиция Белого Дома касательно поправки, обязывающей переименовать военные базы и корабли, названные в честь командующих-конфедератов. Президент Дональд Трамп заявил, что заблокирует документ, если в нем будет этот пункт.
«Может ли это случиться до выборов? Нет, вряд ли», — заявил Торнберри, комментируя возможность принятие законопроекта.
По мнению конгрессмена, итоговую версию бюджета примут только после голосования. Президентские выборы в США назначены на 3 ноября.
Проект оборонного бюджета на 2021 год предусматривает дополнительные ограничительные меры против «Северного потока — 2». Рестрикции распространяются на компании за «способствование продаже, аренде или предоставлению» трубоукладочных судов для строительства газопроводов. Также предусматриваются санкции за «предоставление страхования и перестрахования» и услуг или помещений для «технической модернизации» судов.
Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против магистрали активно выступают Соединенные Штаты, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд стран Европы.
Вашингтон в декабре ввел санкции против «Северного потока — 2 и потребовал от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке работ.