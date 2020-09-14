Путин и Лукашенко проговорили вдвоем почти четыре часа

По его словам, Путин и Лукашенко «сидели фактически вдвоем и вели беседу на протяжении почти четырех часов».
«Общение было с глазу на глаз, но, как вы знаете, этой встрече предшествовали достаточно обстоятельные переговоры российских и белорусских делегаций», — напомнил он. Песков добавил, что президенты основывали свой разговор на скрупулезно проделанной работе по линии двух сторон.
В Москве Лукашенко воспринимают как легитимно избранного президента Белоруссии, отметил Песков, отвечая на вопрос, не полагают ли в Кремле, что на фоне протестов Лукашенко не хватает легитимности в его стране.
Песков отметил также, что Лукашенко является визави Путина в межгосударственных отношениях. По его словам, люди, которые не согласны с результатами выборов и те, кто не ставит их под сомнение, — «граждане братской нам Белоруссии».
Мы всех их ценим и любим, но, как с самого начала говорил Владимир Путин, мы хотим, чтобы в Белоруссии все происходило не в форме неконституционных процессов, а в правовом русле.
Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента РФ