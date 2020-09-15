Итоги переговоров Путина и Лукашенко в Сочи. Главное
Россия даст Белоруссии кредит на $1,5 млрд, часть денег пойдет на рефинансирование старых долгов. Как уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, такой шаг нельзя трактовать как вмешательство во внутренние дела страны, это помощь братскому государству.
Источник:Пресс-служба Президента России
Россия снимет сосредоточенный на границе резерв российских силовиков, их отправят в места дислокации.
Владимир Путин поддержал намерение Александра Лукашенко провести конституционную реформу, но «в нее никоим образом никто не должен вмешиваться — ни Москва, ни другие европейские столицы».
Россия признает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. По словам Дмитрия Пескова, братским народом Россия считает и тех, кто его поддерживает, и тех, кто выступает против него.
Путин и Лукашенко дадут поручения по восстановлению транспортного сообщения между двумя странами, скоро состоится встреча министров.
Владимир Путин поручил приготовить партию вакцин от коронавируса для Белоруссии.
Путин и Лукашенко обсудили вопросы поставок энергоносителей. По словам пресс-секретаря Пескова, «результат конструктивный».
Россия и Белоруссия продолжат подготовку к форуму регионов, в ближайшее время будет организована встреча между отдельными руководителями регионов.
Президенты договорились активизировать работу межправкомиссий и отраслевых предприятий.
Вопрос размещения российских военных баз в Белоруссии не обсуждался.
Без оглядки на Запад: как прошли переговоры Путина и Лукашенко