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01:29 (мск), источник: Известия

В сухопутные войска поступят «Супер-Панцири»

На вооружение сухопутных войск РФ поступят доработанные зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) — так называемые «Супер-панцири», целью которых станет защита ракетных перехватчиков, рассказали «Известиям» источники в Министерстве обороны.

Источник: РИА "Новости"

Ведомство планирует задействовать ЗРПК «Панцирь-СМ-СВ» для обороны систем ПВО С-300В4. За счет гусеничного шасси новинка может быть использована в условиях сложной местности.

Комплексы также получили модернизированное вооружение. Огнём своих двуствольных пушек они смогут отражать и нападения на маршевые колонны и позиции ПВО диверсантов.

Минобороны заказало создание специального варианта «Панциря-СМ-СВ» для прикрытия Сухопутных войск в декабре 2016-го за 1,372 млрд рублей.

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«Появление комплексов “Панцирь-СМ-СВ” намного повысит возможности нашей ПВО на малых высотах и в ближней зоне. Они будут непосредственно прикрывать системы С-300В4 и расчеты на местах дислокации — защищать от беспилотников и ракет», — рассказал «Известиям» бывший замглавкома ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ Айтеч Бижев.

Сейчас все «Панцири» поставляются в ВКС на колесном шасси КамАЗа. Главным отличием варианта для Сухопутных войск станет установка модернизированного боевого модуля «Панцирь-СМ» на новое гусеничное шасси.

Для уничтожения небольших беспилотников и неуправляемых реактивных снарядов для «Панциря-СМ» разработали малогабаритную упрощённую ракету. На место одного транспортно-пускового контейнера можно будет установить четыре таких с дальностью в 5−7 км. С ними боекомплект одной машины можно довести до 48 боеприпасов.

Кроме того, «Панцирь-СМ-СВ» получил новый радар с активной фазированной решеткой. Увеличенная точность и чувствительность позволяет ему обнаруживать цели на расстоянии в 70 км.

Во время загрузки произошла ошибка.
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