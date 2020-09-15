01:29 (мск), источник: Известия
В сухопутные войска поступят «Супер-Панцири»
На вооружение сухопутных войск РФ поступят доработанные зенитные
Ведомство планирует задействовать ЗРПК «Панцирь-СМ-СВ» для обороны систем ПВО С-300В4. За счет гусеничного шасси новинка может быть использована в условиях сложной местности.
Комплексы также получили модернизированное вооружение. Огнём своих двуствольных пушек они смогут отражать и нападения на маршевые колонны и позиции ПВО диверсантов.
Минобороны заказало создание специального варианта «Панциря-СМ-СВ» для прикрытия Сухопутных войск в декабре 2016-го за 1,372 млрд рублей.
«Появление комплексов “Панцирь-СМ-СВ” намного повысит возможности нашей ПВО на малых высотах и в ближней зоне. Они будут непосредственно прикрывать системы С-300В4 и расчеты на местах дислокации — защищать от беспилотников и ракет», — рассказал «Известиям» бывший замглавкома ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ Айтеч Бижев.
Сейчас все «Панцири» поставляются в ВКС на колесном шасси КамАЗа. Главным отличием варианта для Сухопутных войск станет установка модернизированного боевого модуля «Панцирь-СМ» на новое гусеничное шасси.
Для уничтожения небольших беспилотников и неуправляемых реактивных снарядов для «Панциря-СМ» разработали малогабаритную упрощённую ракету. На место одного
Кроме того, «Панцирь-СМ-СВ» получил новый радар с активной фазированной решеткой. Увеличенная точность и чувствительность позволяет ему обнаруживать цели на расстоянии в 70 км.