В России обсудят введение минимальной зарплаты в час

Генеральное соглашение будет определять темы для рассмотрения Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений, эту работу координирует вице-премьер Татьяна Голикова. Пока предложения в документ еще обсуждаются. Ожидается, что проект соглашения будет сформирован до конца октября.
Предложение ввести часовой минимум оплаты труда было выдвинуто со стороны правительства, сообщили в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР, представляют сторону работников в РТК).
Минимальные ставки за час уже применяются во многих развитых странах. Например, в 2019 году в Германии она составляла 8,5 евро, в Болгарии — 6 евро, в Румынии — 7,7 евро, в Венгрии и Латвии — 9,9 евро.
Сторона работодателей пока не сформулировала свою позицию насчет почасового минимума оплаты труда, сообщил вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Федор Прокопов. Ничего плохого в идее нет, но зачем вводить новое понятие, непонятно. Много вопросов насчет вычисления минимальной стоимости часа: если отталкиваться от МРОТ, она будет различаться в зависимости от месяца и региона (в каждом субъекте устанавливается свой уровень МРОТ), отметил эксперт.
Сегодня на федеральном уровне минимальный размер оплаты труда составляет 12,1 тыс. рублей. По Трудовому кодексу, человек, отработавший полное рабочее время, должен получить зарплату не меньше этой суммы. Например, в сентябре этого года 22 рабочих дня, или 176 трудовых часов (при полной рабочей неделе). Получается, что пропорциональный МРОТу минимум в час — 69 рублей. Однако в другие месяцы сумма будет другой из-за того, что количество выходных не всегда одинаковое. Например, в декабре будет 183 рабочих часа, а в январе-2021 — 120.
В июне 2018 года Госдума уже рассматривала другой законопроект ЛДПР, в котором предлагалось установить минимальный почасовой размер оплаты труда в размере 100 рублей. Тогда проект не был принят.