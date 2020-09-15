06:24 (мск), источник: РИА Новости
В посольстве ответили на заявление Пентагона об угрозе со стороны России
ВАШИНГТОН, 15 сен — РИА Новости. Американские военные раздувают «российскую угрозу» вместо продуктивного взаимодействия с Россией, заявили в
Таким образом в дипмиссии прокомментировали интервью главы Командования глобального удара ВВС США генерала Тимоти Рэя, которое вышло 13 сентября в издании Air Force Times.
«(Рэй) увязывает такую “опасность” с ведущейся нашими странами модернизацией ядерного арсенала. Примечательно, что такие ремарки делаются на фоне продолжительных затратных усилий Вашингтона по совершенствованию собственного ядерного оружия. При этом США понижают “порог” применения ядерных вооружений — в 2019 году развернули боезаряды малой мощности W76−2 на баллистических ракетах “Трайдент II”. Подобные действия повышают риск эскалации потенциального конфликта», — заявили в посольстве.
Дипломаты призвали американские власти «не раздувать антироссийские настроения в обществе» и «сосредоточиться на продуктивном взаимодействии в интересах укрепления глобальной стабильности и безопасности».
Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил РИА Новости, что мировую систему ядерного сдерживания дестабилизируют не действия Москвы, а решение США вооружиться ядерными зарядами малой мощности.
Заявления о «российской угрозе» периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из Прибалтийских стран и Польши. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на
Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе.
Новая российская доктрина подразумевает, что Москва может применить ядерное оружие в ответ на нападение на нее или ее союзников с использованием ядерного оружия или другого оружия массового поражения либо в случае агрессии с обычным оружием, если «под угрозу поставлено само существование государства».
Как заявил ранее