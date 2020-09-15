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06:24 (мск), источник: РИА Новости

В посольстве ответили на заявление Пентагона об угрозе со стороны России

ВАШИНГТОН, 15 сен — РИА Новости. Американские военные раздувают «российскую угрозу» вместо продуктивного взаимодействия с Россией, заявили в пресс-службе посольства России в Вашингтоне.

Источник: РИА "Новости"

Таким образом в дипмиссии прокомментировали интервью главы Командования глобального удара ВВС США генерала Тимоти Рэя, которое вышло 13 сентября в издании Air Force Times.

По мнению дипломатов, Рэй де-факто ставит предполагаемую угрозу, исходящую от России и Китая, на одну доску с терроризмом.

«(Рэй) увязывает такую “опасность” с ведущейся нашими странами модернизацией ядерного арсенала. Примечательно, что такие ремарки делаются на фоне продолжительных затратных усилий Вашингтона по совершенствованию собственного ядерного оружия. При этом США понижают “порог” применения ядерных вооружений — в 2019 году развернули боезаряды малой мощности W76−2 на баллистических ракетах “Трайдент II”. Подобные действия повышают риск эскалации потенциального конфликта», — заявили в посольстве.

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Дипломаты призвали американские власти «не раздувать антироссийские настроения в обществе» и «сосредоточиться на продуктивном взаимодействии в интересах укрепления глобальной стабильности и безопасности».

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил РИА Новости, что мировую систему ядерного сдерживания дестабилизируют не действия Москвы, а решение США вооружиться ядерными зарядами малой мощности.

Заявления о «российской угрозе» периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из Прибалтийских стран и Польши. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД Сергея Лаврова, в Североатлантическом альянсе прекрасно об этом знают, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше войск близ российских границ.

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Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе.

Новая российская доктрина подразумевает, что Москва может применить ядерное оружие в ответ на нападение на нее или ее союзников с использованием ядерного оружия или другого оружия массового поражения либо в случае агрессии с обычным оружием, если «под угрозу поставлено само существование государства».

Как заявил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в документе «совершенно четко указывается, что может вынудить Российскую Федерацию использовать ядерное оружие, при этом подчеркивается, что Россия никогда не может быть и не будет инициатором использования ядерного оружия».

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