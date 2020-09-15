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10:13 (мск), источник: Daily Storm

«Поддержите наши войска»: в предвыборной рекламе Трампа нашли АК-74 и МиГ-29

Выборы в США пройдут 3 ноября, конкурентом президента США станет Джо Байден.

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Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа разместил рекламные плакаты с надписью «Поддержите наши войска». Однако на листовках движения Make America Great Again обнаружили российские истребители МиГ-29, а в руках у одного из военных — автомат АК-74.

«Это определенно МиГ-29. Я рад видеть, что он поддерживает наши войска», — с иронией отметил в разговоре с Politico один из разработчиков американского военного истребителя F-16 и штурмовика A-10 Пьер Спрей.

Эту же версию подтвердил директор Центра анализа стратегий и технологий в Москве Руслан Пухов. Российский эксперт сообщил изданию, что самолеты действительно похожи на МиГ-29, а в руках у одного из военнослужащих он опознал АК-74.

Реклама, которая была изготовлена предвыборным штабом Трампа, транслировалась с 8 по 12 сентября. Издание также утверждает, что для плаката была использована стоковая (связанная с определенной тематикой, которую можно купить на общедоступных торговых площадках) фотография.

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11 сентября Трамп на встрече со своими сторонниками в Мичигане заявил, что его часто критикуют за хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным и главой КНДР Ким Чен Ыном, хотя в этом нет ничего плохого.

Выборы в США должны пройти 3 ноября. Соперником бывшего вице-президента США Джо Байдена от республиканцев станет Трамп, которого поддержали почти все делегаты от партии. Таким образом, в гонке сойдутся два политика возрастом за 70: Байдену 77 лет, Трампу — 74.

Текущие опросы американских СМИ показывают, что Байден пользуется большей популярностью среди избирателей — за него готовы проголосовать 50% респондентов, за республиканского кандидата — 46%.

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