09:11 (мск), источник: РИА Новости
Россия открыла границу с Южной Осетией
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.
«Россия открывает границу с Южной Осетией, а также снимает для некоторых специалистов ограничения на въезд в страну и выезд из неё, введённые
Кроме того, въезд в Россию и выезд из нее разрешен членам экипажей морских и речных судов, находящихся в российских портах. Таким специалистам разрешено использовать для передвижения автомобильный, воздушный, железнодорожный и морской транспорт. Отмечается, что решение принято для того, чтобы обеспечить возможность смены экипажей судов.