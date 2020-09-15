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09:11 (мск), источник: РИА Новости

Россия открыла границу с Южной Осетией

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Южной Осетией, сообщила пресс-служба правительства РФ.

Источник: РИА Новости

«Россия открывает границу с Южной Осетией, а также снимает для некоторых специалистов ограничения на въезд в страну и выезд из неё, введённые из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.

Кроме того, въезд в Россию и выезд из нее разрешен членам экипажей морских и речных судов, находящихся в российских портах. Таким специалистам разрешено использовать для передвижения автомобильный, воздушный, железнодорожный и морской транспорт. Отмечается, что решение принято для того, чтобы обеспечить возможность смены экипажей судов.

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