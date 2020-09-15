Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Альцгеймер в рюмке: пьянство ведет к слабоумию Опьянение, приводящее к потере сознания, связано с ростом риска развития деменции вдвое
Фоторепортажи
2855-летие Дмитрия Медведева
12Неорганическое соединение: почему Богории нельзя встречаться с Баринго
11:05 (мск), источник: РИА Новости

Минтруд прокомментировал идею почасового МРОТ

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты готово к обсуждению идеи минимального размера часовой ставки, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Источник: РИА Новости

Ранее о том, что профессиональное сообщество изучает такое понятие, написала газета «Известия».

50 лет – рамок нет
9 историй о героях, изменивших свою жизнь

«При этом новое понятие должно дополнять МРОТ и не снижать гарантии, установленные работникам», — отметили в Минтруде.

В ведомстве также подчеркнули, что применение МРОТ обязательно вне зависимости от срока трудового договора и применяемой системы оплаты труда. Если сотрудник отработал неполное время, то заработная плата начисляется пропорционально, но не ниже МРОТ в пересчете на полную месячную ставку.

Кроме того, в министерстве напомнили, что сейчас месячная заработная плата человека, полностью отработавшего месячную норму, должна быть не ниже МРОТ, а зарплата жителей северных регионов страны должна быть не ниже МРОТ, увеличенного на районные коэффициенты и процентные надбавки.

 В Германии сообщили о результатах повторного анализа проб Навального
Заворотнюк опубликовала новые фотографии в Instagram
В России за сутки зафиксировали 5 529 случаев коронавируса
Эксперт рассказал, как напугать телефонного мошенника
Трамп заявил, что считает Нурмагомедова лучшим бойцом в мире
Часть съедобных грибов признали опасными
Ученые обнаружили нейтрализующий коронавирус белок
Психолог раскрыл причины неудачливости россиян
«Поддержите наши войска»: в рекламе Трампа нашли АК-74 и МиГ-29
Hi-Tech
Сегодня главная презентация Apple: чего НЕ покажут Чего ждать от первого осеннего анонса
Горячие темы на Авто
Прикольное видео 314
Тема о правителе России-- 226
Майонез, ваше отношение к этому соусу 180
Если нет разницы , платить ли больше ? 120
Кино
Матвеев в новом образе и беременная Ребенок на съемках сериала Звезды снялись в остросюжетном шоу Юрия Мороза
Новости партнеров
Фото Аллы Пугачевой в купальнике попало в Сеть
Елена Соловей рассказала, в каких условиях живет в США после эмиграции
Пенсионерам назвали сумму единовременной выплаты. Скоро поступит на счета
Беслан под цензурой. Сервисы Google назвали фильм о Беслане недопустимым?
Дети
Анастасия Заворотнюк похвасталась подарком от маленькой дочки Актриса впервые за долгое время вышла на связь с поклонниками
Леди
Умная техника и все для твоей красоты: бюджетные товары (фото) Запоминай лучшие способы сэкономить.
Новости партнеров
Настоящие фамилии еврейских звезд российской эстрады
Выплата 18 000 рублей пенсионерам от 55 лет утверждена законно
Редкие кадры дочери Шойгу. Она просто удивительна (фото)
Выплата 25 000 рублей рожденным с 1950 по 1991 год: подробности
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь