11:05 (мск), источник: РИА Новости
Минтруд прокомментировал идею почасового МРОТ
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты готово к обсуждению идеи минимального размера часовой ставки, рассказали РИА Новости в
Ранее о том, что профессиональное сообщество изучает такое понятие, написала газета «Известия».
«При этом новое понятие должно дополнять МРОТ и не снижать гарантии, установленные работникам», — отметили в Минтруде.
В ведомстве также подчеркнули, что применение МРОТ обязательно вне зависимости от срока трудового договора и применяемой системы оплаты труда. Если сотрудник отработал неполное время, то заработная плата начисляется пропорционально, но не ниже МРОТ в пересчете на полную месячную ставку.
Кроме того, в министерстве напомнили, что сейчас месячная заработная плата человека, полностью отработавшего месячную норму, должна быть не ниже МРОТ, а зарплата жителей северных регионов страны должна быть не ниже МРОТ, увеличенного на районные коэффициенты и процентные надбавки.