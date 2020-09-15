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22:09 (мск), источник: Известия

Минобороны усилило защиту Крыма гаубицами МСТА-Б

Минобороны России усилило защиту Крыма гаубицами 2А65 МСТА-Б, дальнобойная артиллерия уже поступила на вооружение дислоцированных на полуострове частей. Об этом «Известиям» рассказали источники в военном ведомстве.

Источник: РИА "Новости"

МСТА-Б могут вести огонь не только обычными снарядами, но и сверхточными корректируемыми боеприпасами «Краснополь» с лазерным наведением, для целеуказания которых используют беспилотники «Орлан-30». Такие орудия с высокой точностью поражают любые цели на расстоянии в десятки километров, а значит, позволят надежно прикрыть побережье Крыма и стать угрозой боевым кораблям противника.

Ранее «Краснополь» и «Орлан-30» успешно прошли проверку в Сирии. Кроме того, беспилотники показали высокие результаты на учениях «Центр-2019».

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«В связке с БЛА-целеуказателями “Краснополи” особенно эффективны. Раньше необходимо было наличие поблизости от цели наводчика. Далеко не всегда это возможно, особенно если объект в тылу противника. Нельзя “подсветить” лазером и корабль, когда он вдали от берега. Теперь же на опасное задание можно послать беспилотник с ЛЦУ: ему не помешают наземные препятствия и рельеф местности», — рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

Как отметил вице-президент Академии геополитических проблем полковник Владимир Анохин, российская группировка в Крыму постоянно наращивается, пропорционально возрастающей активности США и НАТО. Ускоряют этот процесс полеты стратегических бомбардировщиков B-52 ВВС США в Черном море.

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Во время загрузки произошла ошибка.
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