Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 «Авто-уродцы»: cамые нелепые ошибки дизайнеров Дизайнеры тоже люди и иногда ошибаются. После этого автомобиль чаще всего ожидает лютый коммерческий провал
Фоторепортажи
50В Сети показали лучшие фото из путешествий
12Неорганическое соединение: почему Богории нельзя встречаться с Баринго
22:42 (мск), источник: Известия

Израиль, Бахрейн и ОАЭ подписали соглашения о нормализации отношений

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, глава МИДа Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и министр иностранных дел Бахрейна Абдель Латиф аз-Заяни подписали соглашения о нормализации отношений между странами. Церемония состоялась во вторник, 15 сентября.

Источник: Reuters

Подписание проходило в Белом доме в присутствии президента США Дональда Трампа, его супруги Меланьи и приглашенных гостей.

Одно из соглашений подразумевает приостановку Израилем распространения своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан. Такое условие прописано в плане Вашингтона по урегулированию палестино-израильского конфликта.

Документ был составлен в трех версиях — на английском и арабском языках, а также на иврите. На английской версии свою подпись также оставил американский президент, пишет «РИА Новости».

Кроме того, все четверо подписали четыре копии «Авраамского соглашения», призванного нормализовать отношения между ОАЭ и Израилем при посредничестве США.

«Теперь необходимо работать активно и без промедлений над тем, чтобы обеспечить прочные мир и безопасность, которых заслуживают жители наших стран», — цитирует ТАСС главу бахрейнского МИДа.

Израильский премьер, в свою очередь, выразил уверенность, что нормализация отношений между странами позволит положить конец арабо-израильскому конфликту. Подписание соглашений Нетаньяху назвал поворотным моментом в истории, который «возвещает о новой эре мира».

Трамп же отметил, что сделка о нормализации «послужит основой для всеобъемлющего мира во всем регионе — того, что считалось невозможным». Точный текст документов будет опубликован позднее в этот день, пишет The Guardian.

Видео
В Белом доме подписано «историческое соглашение» между Израилем, ОАЭ и Бахрейном

Перед церемонией американский лидер встретился в Нетаньяху и вручил ему символический «ключ от Белого дома», который Трамп назвал «ключом к нашей стране и к нашим сердцам». В ответ Нетаньяху заявил, что у главы Белого дома уже есть «ключ к сердцам еврейского народа».

На фоне проведения церемонии сектор Газа выпустил две ракеты по израильским городам Ашкелон и Ашдод, один снаряд был перехвачен системой ПВО. В результате удара был нанесен незначительный ущерб по Ашдоду, два человека получили легкие ранения, еще четверо находились в шоковом состоянии.

Подписание соглашений между странами осудили в Палестине. Там отозвали своего посла в ОАЭ и назвали действия Абу-Даби агрессией против своего народа и пренебрежение его правами и святынями.

В августе СМИ называли подписание соглашение эффектом разорвавшейся бомбы. На фоне договоренностей между Тель-Авивом и Абу-Даби с новой силой встает вопрос о том, как будет развиваться ситуация вокруг палестино-израильского конфликта и Ирана.

 По осени покупают: удастся ли американской Oracle приобрести TikTok
С верой в евро: белорусские банки резко подняли ставки по вкладам в валюте
Рогозин назвал Венеру «сущим адом» и «русской планетой»
Минобороны усилило защиту Крыма гаубицами МСТА-Б
Названа стоимость самого дорогого футболиста мира
Презентация Apple: iPhone не показали, но есть новые часы и iPad
Красная пустыня: Орегон после пожаров (фото)
На дне Балтики нашли старинный корабль-загадку
«До» и «после»: фотографы устроили разоблачающий флешмоб в Сети
Здоровье
5 причин следить за здоровьем печени Почему и когда важно обратить внимание на этот орган?
Hi-Tech
Представили дешевые Apple Watch (цена) По цене от 24 990 рублей
Авто
Четвертый Hyundai Tucson получил граненый дизайн (фото) Корейская марка представила кроссовер нового поколения
Кино
Питт и Энистон воссоединились на экране впервые за 19 лет Актеры приняли участие в живых чтениях комедии 1982 года «Беспечные времена в „Риджмонт Хай“»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Анастасия Заворотнюк похвасталась подарком от маленькой дочки Актриса впервые за долгое время вышла на связь с поклонниками
Новости партнеров
За что соцсети подвергают наш фильм о Беслане цензуре?
Президент России уверен в вакцине – его дочь была среди испытателей
Застала соседку-казашку без платка. Удивительное зрелище
YouTube наложил ограничения на фильм о Беслане
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь