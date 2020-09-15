Израиль, Бахрейн и ОАЭ подписали соглашения о нормализации отношений

22:42 (мск), источник: Известия
Подписание проходило в Белом доме в присутствии президента США Дональда Трампа, его супруги Меланьи и приглашенных гостей.
Документ был составлен в трех версиях — на английском и арабском языках, а также на иврите. На английской версии свою подпись также оставил американский президент, пишет «РИА Новости».
Кроме того, все четверо подписали четыре копии «Авраамского соглашения», призванного нормализовать отношения между ОАЭ и Израилем при посредничестве США.
«Теперь необходимо работать активно и без промедлений над тем, чтобы обеспечить прочные мир и безопасность, которых заслуживают жители наших стран», — цитирует ТАСС главу бахрейнского МИДа.
Израильский премьер, в свою очередь, выразил уверенность, что нормализация отношений между странами позволит положить конец
Трамп же отметил, что сделка о нормализации «послужит основой для всеобъемлющего мира во всем регионе — того, что считалось невозможным». Точный текст документов будет опубликован позднее в этот день, пишет The Guardian.
Перед церемонией американский лидер встретился в Нетаньяху и вручил ему символический «ключ от Белого дома», который Трамп назвал «ключом к нашей стране и к нашим сердцам». В ответ Нетаньяху заявил, что у главы Белого дома уже есть «ключ к сердцам еврейского народа».
На фоне проведения церемонии сектор Газа выпустил две ракеты по израильским городам Ашкелон и Ашдод, один снаряд был перехвачен системой ПВО. В результате удара был нанесен незначительный ущерб по Ашдоду, два человека получили легкие ранения, еще четверо находились в шоковом состоянии.
Подписание соглашений между странами осудили в Палестине. Там отозвали своего посла в ОАЭ и назвали действия
В августе СМИ называли подписание соглашение эффектом разорвавшейся бомбы. На фоне договоренностей между