Российский фрегат «Адмирал Эссен» следит за действиями эсминца ВМС США в Черном море

«Непосредственное слежение за действиями эсминца осуществляет фрегат «Адмирал Эссен», — сказали в центре.
Американский эсминец «Франклин Рузвельт» с управляемым ракетным оружием на борту направляется в Черное море для проведения операций по обеспечению безопасности на море.
Шестой флот ВМС США во вторник сообщил, что эсминец «Франклин Рузвельт» начал переход в северном направлении в Черное море 15 сентября для проведения операций по обеспечению безопасности на море совместно с союзниками по НАТО и партнерами в регионе.
В сообщении флота отмечалось, что американский корабль заходит в Черное море в шестой раз с начала 2020 года. В июле в регион в рамках морских учений Sea Breeze — 2020 заходил эсминец «Портер».
В понедельник НЦУО РФ информировал, что силы Балтийского флота отслеживают действия эсминца с управляемым ракетным оружием противоракетной обороны США «Росс», зашедшего в Балтийское море 13 сентября.