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15 сентября, источник: ТАСС

Российский фрегат «Адмирал Эссен» следит за действиями эсминца ВМС США в Черном море

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца «Франклин Рузвельт» ВМС США, зашедшего во вторник в акваторию Черного моря. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Непосредственное слежение за действиями эсминца осуществляет фрегат «Адмирал Эссен», — сказали в центре.

Американский эсминец «Франклин Рузвельт» с управляемым ракетным оружием на борту направляется в Черное море для проведения операций по обеспечению безопасности на море.

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Шестой флот ВМС США во вторник сообщил, что эсминец «Франклин Рузвельт» начал переход в северном направлении в Черное море 15 сентября для проведения операций по обеспечению безопасности на море совместно с союзниками по НАТО и партнерами в регионе.

В сообщении флота отмечалось, что американский корабль заходит в Черное море в шестой раз с начала 2020 года. В июле в регион в рамках морских учений Sea Breeze — 2020 заходил эсминец «Портер».

В понедельник НЦУО РФ информировал, что силы Балтийского флота отслеживают действия эсминца с управляемым ракетным оружием противоракетной обороны США «Росс», зашедшего в Балтийское море 13 сентября.

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