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03:28 (мск), источник: Известия

Сотовых операторов обяжут сообщать о замене сим-карт в банки

Операторов сотовой связи обяжут предоставлять информацию о замене сим-карт в банки. Соответствующий закон планируется во втором чтении рассчитывают принять в осеннюю сессию. Об этом в интервью «Известиям» рассказал куратор ФинЦЕРТ ЦБ Артем Сычев.

Источник: Reuters

— Сейчас существуют мошеннические схемы, когда злоумышленники без ведома владельца телефона меняют сим-карту. После этого преступники получают доступ к онлайн-банкингу, перехватывают смс-сообщения и опустошают счета законных владельцев денег. При этом сами владельцы даже не сразу понимают, что произошло: к ним не приходят смс о списании денег со счета, — заявил «Известиям» Артем Сычев.

Законопроект предполагает, что доступ к предоставленной оператором информации получат все без исключения банки, если это касается их клиента, а не только самые крупные, пояснил Артем Сычев. По его словам, таким образом банк сможет отследить, что номер принадлежит законному владельцу, а не злоумышленнику.

Кроме того, кредитным организациям необходимо знать дополнительные сведения об устройстве гражданина, например, что на нём не установлено вредоносное ПО, подчеркнул Артем Сычев.

Законопроект был вынесен в Госдуму в сентябре 2018 года, а в первом чтении был принят в марте 2019 года.

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