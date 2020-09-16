03:28 (мск), источник: Известия
Сотовых операторов обяжут сообщать о замене сим-карт в банки
Операторов сотовой связи обяжут предоставлять информацию о замене
— Сейчас существуют мошеннические схемы, когда злоумышленники без ведома владельца телефона меняют
Законопроект предполагает, что доступ к предоставленной оператором информации получат все без исключения банки, если это касается их клиента, а не только самые крупные, пояснил Артем Сычев. По его словам, таким образом банк сможет отследить, что номер принадлежит законному владельцу, а не злоумышленнику.
Кроме того, кредитным организациям необходимо знать дополнительные сведения об устройстве гражданина, например, что на нём не установлено вредоносное ПО, подчеркнул Артем Сычев.
Законопроект был вынесен в Госдуму в сентябре 2018 года, а в первом чтении был принят в марте 2019 года.